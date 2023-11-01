Kuşaktan kuşağa aktarılan bir zanaat: Gökeyüp Mahallesi çömlekleri...

Kadınlar, evlerinin avlusunda bulunan tezgahlarda çalışarak çömleklerin formunu verirken erkekler genellikle volkanik kayaların getirilmesi ve çömleklerin pişirilmesi aşamalarında görev alır. Çömlek yapımı bu mahallede yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek ve bu gelenek, değişmeden devam etiyor.

Çömleklere dayanıklılık ve parlaklık kazandıran volkanik kayalar özelliği sayesinde çömleklerde su ve hava geçirgenliği gibi sorunları engeller. Bu nedenle sırlama işlemine ihtiyaç duyulmaz.