Kuşaktan kuşağa aktarılan bir zanaat: Gökeyüp Mahallesi çömlekleri...
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi, asırlardır süregelen geleneksel çömlekçilik zanaatının yaşatıldığı bir mekân olarak dikkat çekiyor. Bu mahallede, erkekler volkanik kayaları toz haline getirirken, kadınlar bu tozdan çömlekler yaparak yaşamlarını sürdürüyor.
Kadınlar, evlerinin avlusunda bulunan tezgahlarda çalışarak çömleklerin formunu verirken erkekler genellikle volkanik kayaların getirilmesi ve çömleklerin pişirilmesi aşamalarında görev alır. Çömlek yapımı bu mahallede yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek ve bu gelenek, değişmeden devam etiyor.
Çömleklere dayanıklılık ve parlaklık kazandıran volkanik kayalar özelliği sayesinde çömleklerde su ve hava geçirgenliği gibi sorunları engeller. Bu nedenle sırlama işlemine ihtiyaç duyulmaz.
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasından elde edilen volkanik kayalar, bu bölgenin önemli bir ekonomik kaynağı haline geldi. Mahallenin erkekleri, traktörlerle evlere getirilen bu kayaları öğüterek çömlek yapımında kullanılabilecek hale getirir. Ardından, bu volkanik kaya tozu yerel su kaynaklarından elde edilen kil ile karıştırılarak çamur haline getirilir.
Gökeyüp Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 25 hane bu geleneksel zanaatla uğraşıyor ve ürettikleri çömlekler tüccarlar tarafından satın alınarak hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlanıyor.
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