Mart ayı meyveleri nelerdir? Mart ayında hangi meyveler tüketilmeli?
Mevsim değişikliklerinin yaşandığı mart ayında, dikkat edilmesi gereken faktörlerin en başında bağışıklık sistemi geliyor. Bağışıklık sistemini mevsimine uygun besinlerle desteklemek bu noktada önemli rol oynuyor. Meyvelerin iyileştirici gücünden faydalanmak da oldukça önemli. İşte mart ayının en lezzetli meyveleri...
Portakal
İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde, kansere neden olan serbest radikallerle savaşan portakal, bağışıklık sistemini korurken göz sağlığına da olumlu etkilerde bulunuyor. Portakal, mart ayında tüketilebilir.
Avakado
Vitamin ve mineral açısından zengin olan avakado, kolestrolü düşürmeye yardımcı olurken göz sağlığını da korur. İştahı düzenlemekte de oldukça etkili olan avakado, mart ayında tüketilebilir.
Limon
Kalp krizi riskini düşüren ve kansızlık sorununa iyi gelen ve yüksek oranda C vitamini içeren limon, mart ayının en lezzetli meyvelerinden.
Elma
A, B, B6, C, E vitaminleri, demir, fosfor ve bakır mineralleri bakımından olduça zengin olan elma, yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına katkı sağlıyor. Bağışıklık sistemini destekleyen ve demir emilimini artıran elma, mart ayında tüketilebilir.
Muz
Oldukça zengin bir lif, potasyum, antioksidan, B6 ve C vitamini kaynağı olan muzun, kansere ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi var. Kan şekerini dengeleyen ve sindirim sistemine destek olan muz, mart ayında tüketilebilir.
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