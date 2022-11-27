Mor patates nedir? Mor patates ile neler yapılır?

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 14:27
<p>Patates, kızartmadan haşlamaya pek çok hali ile sofralarımızda yer buluyor. Tatlı patates olarak adalandırılan mor patates ise henüz yeni yeni mutfaklara girmeye başladı.</p>

Patates, kızartmadan haşlamaya pek çok hali ile sofralarımızda yer buluyor. Tatlı patates olarak adalandırılan mor patates ise henüz yeni yeni mutfaklara girmeye başladı.

<h3>Mor patates nedir?</h3> <p>Latince ismi Dioscorea alata olan mor patates adını renginden alıyor. Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla tüketilen ve aroması dolayısıyla "tatlı patates" olarak da bilinen  mor patates Türkiye'de de ekilmeye başlandı.</p>

Mor patates nedir?

Latince ismi Dioscorea alata olan mor patates adını renginden alıyor. Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla tüketilen ve aroması dolayısıyla "tatlı patates" olarak da bilinen  mor patates Türkiye'de de ekilmeye başlandı.

<h3>Mor patates ve normal patatesin farkı nedir?</h3> <p>Mor patates karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor. Mor patatesin Lif oranı çok yüksek, nişasta oranı ise çok düşük. Mor patatesin antioksidan değeri çok yüksek.</p>

Mor patates ve normal patatesin farkı nedir?

Mor patates karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor. Mor patatesin Lif oranı çok yüksek, nişasta oranı ise çok düşük. Mor patatesin antioksidan değeri çok yüksek.

<h3>Mor patates ile ne yapılır?</h3> <p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Mor patates, rengi sebebiyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve tatlılarda kullanılıyor. Haşlanarak ya da fırınlanarak pişirilebilen mor patates salatalarda da kullanılıyor.</p> <h3> </h3> <h3> </h3>

Mor patates ile ne yapılır?

Mor patates, rengi sebebiyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve tatlılarda kullanılıyor. Haşlanarak ya da fırınlanarak pişirilebilen mor patates salatalarda da kullanılıyor.

 

 

Mor patates Dioscorea alata Yemek Tarifi

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