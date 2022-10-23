Ravioli nerenin yemeği? Ravioli nasıl yapılır? Ravioli tarifi...

23 Ekim 2022 Pazar, 23:27

İtalyan mutfağının geleneksel bir yemeği olan Ravioli Türk Mutfağının mantı yemeğine benzemektedir. Dolgusu ve şekli değişiklik gösterebilir. Genellikle et suyu veya sos ile servis edilir.

MasterChef Türkiye'nin İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna'nın Raviolone tarifi şöyle:

RAVİOLİ MALZEMELERİ

Hamur için;

1. Semolina

2. Un

3. Yumurta sarısı

İçi için;

1. Yumurta sarısı

2. Ricotta

3. Ispanak

4. Kale Otu

5. Muskat

6. Tuz

7. Karabiber

8. Soğan

9. Sarımsak

10. Limon

Beşamel Sos için;

1. Tereyağı

2. Un





RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Semolina unu, beyaz un ve yumurta sarısı ile ravioli hamuru yapılır.

İçi için; soğan, sarımsak, kale otu, ispanak, tuz, karabiber ve limon kabuğu rendesi güzelce kavrulur, soğutulur. Soğuduktan sonra ricotta peyniri ilave edilir ve güzelce karıştırılır.





Başka bir tencerede un ve tereyağı kavrulur, süt eklenerek beşamel kıvamı yakalanır. İçerisine muskat cevizi rendesi ve parmesan peyniri eklenir. Crumbel için ise başka bir tavada un, tereyağı, sarımsak kavrularak hazırlanır.

Ravioli hamuru ince açılır, icerisine yuvarlak ve içi boş olacak şekilde kavurduğumuz otlar koyulur. Ortasına ise sadece bir adet yumurta sarısı koyulur. Üst kısmına da hamur yerleştirilir ve güzelce yuvarlak bir biçimde kesilir. Daha sonra suda haşlanır ve hemen bir tabağa çıkartılır. Üzerine yaptığımız beşamel sos, crumble ve tereyağlı kırmızı sosumuz verilir ve servise sunulur.



