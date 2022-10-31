Taş Havuz tarifi nasıl yapılır, malzemeler neler?
MasterChef Türkiye'nin jürilerinden Somer Şef'in tarifi Taş Havuz izleyiciler tarafından beğenildi. Peki, Taş Havuz tarifi nasıl yapılır, malzemeler neler?
MasterChef Türkiye yarışmasının jürilerinden Somer Şef'in Taş Havuz tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Taş Havuz tarifi...
TAŞ HAVUZ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?
İsli midye için - Siyah midye, zeytinyağı, köz kömür
Mürekkepli pirinç cipsi için - Pirinç kağıdı, mürekkep, ayçiçek yağı
Nar havyarı için - Nar, agar agar, zeytinyağı
Tarama için - Sazan yumurtası, sarımsak, arpacık soğanı, deniz tuzu, üzüm çekirdeği yağı, buz
Cheviche için - Frank soğanı, Chili biberi, kerevit, limon, portakal, tuz
Deniz tarağı için - Deniz tarağı, biberiye, limon, kakao yağı
Misolu patlıcan için - Patlıcan, miso, tuz, limon, sarımsak
Mercan için - Karnabahar, pancar, tuz, sirke
TAŞ HAVUZ TARİFİ NASIL YAPILIR?
Deniz börülceleri blanch edilip kılçıkları temizlenir. Pirinç cipsine fırça ile mürekkep sürüp kızartılır. İsli midye için; zeytinyağı bir küvete alınır, içine daha küçük bir küvet oturtulur ve blanch edilmiş isli midye konur. Yağın içine közlenmiş kömür parçası atılır. İki küvet iç içe olacak şekilde streçlenir. 20 dakika bekletilir. Mürekkepli pirinç yaprağı cipsi için; fırça yardımıyla kalamar mürekkebi pirinç yaprağına sürülür. Daha sonra kızartılır. Nar havyarı için; taze sıkılmış nar suyu 100 dereceye getirilir. Agar agar ile kıvam aldırılır. Soğuk zeytinyağına şırınga yardımı ile donmadan, hızlı bir şekilde dökülür. Tarama için; tarama yumurta, sarımsak, soğan, küp buz ve tuz mixere koyulur. Mayonez yapar gibi yağ ekleyip başlanır. Ürün kıvam alınca limon suyu ve buzlu su damlatarak devam edilir. Kıvamı ayarlamak için limon suyu ve soğuk su kullanılır. Deniz tarağı için; bir tavanın içine kakao yağı konup içine biberiye, limon kabuğu ve deniz tarağı eklenip, deniz tarakları kızarana kadar pişirilir. Misolu patlıcan için; patlıcan ve sarımsak közlenip, karıştırıldıktan sonra içine miso eklenir ve blenderdan geçirilir. Mercan için; karnabaharlar yuvarlak şekilde kesilip, pancar, sirke ve tuz ile haşlanır, ardından buzlu suya koyulur. Chevice için; kerevitler ve diğer malzemeler ufak ufak kesilir, limon ve portakal suyunda bekletilir. Tabağın alt kısmına midye kabuklarını doldurup, üzerine deniz tarağının kabukları koyulur. Kabukların içine miso patlıcan, deniz tarağı üzerine nar havyarı eklenir. Mısır patlakları tabağa konup üzerine isli midyeler koyulur. Kerevitin sırt kısmına chevice doldurulup tabağın ortasına yerleştirilir, tabağın belirli noktalarına tarama sıkılır. Otlar ile tabağın süslemesi yapılır.
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