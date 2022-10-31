Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:19
<p>Müge Anlı, geçen aylarda nikah masasına oturduğu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.</p>

Müge Anlı, geçen aylarda nikah masasına oturduğu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi.

<p>ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.</p>

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

<p>Müge Anlı, evleneceğini programda şu sözlerle duyurmuştu;</p> <p>"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "</p>

Müge Anlı, evleneceğini programda şu sözlerle duyurmuştu;

"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "

<p>Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı. </p>

Düğününü sadece yakın çevresini davet ettiği bir organizasyonla yapan Anlı, eşiyle de bu zamana kadar hiç fotoğraf paylaşmadı. 

<p>Geçen akşam bir davete katılan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile burada görüntülendi.</p>

Geçen akşam bir davete katılan Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile burada görüntülendi.

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