Müge Anlı canlı yayında isyan etti: 'Elimdeki fotoğrafı yayınlasam ülke ayağa kalkar!'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:57

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında hareketli anlar yaşandı. Müge Anlı, 36 gündür kayıp olan küçük kızı buldu. Küçük kız 2 gün devlet himayesi altına alındı.

Süreç sona erdiğinde kızın isteği üzerine ailesine teslim edileceği aktarılırken konuya ilişkin yapılan açıklamada Dede Şemsettin Arslan ve eşinin kızlarına kavuştukları belirtildi.

"BU ÇOCUK BAŞTAN SONA İSTİSMAR EDİLMİŞ"

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocuğumuzu alıkoyan 2 çocuk annesi kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu çocuk baştan sona istismar edilmiş. Babaanne ve dede torunları bulunduğu için mutlular. Ama o kıza bunu yapan kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum."

"BU KADIN NASIL SERBEST OLUR?"

Elinde fotoğraflar olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur?" diyerek isyan etti.

"ÜLKE GÜNDEMİ YIKILIRDI"

Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bir gazeteciyim. Gazeteciler bir konuyu alır ortaya koyar, hem o konunun taraflarını hem de vatandaşların menfaatini düşünerek yayın yapar. Son zamanlarda bir sistem gelişti ve bu sistem hepimizi yaralıyor. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı."

Fotoğrafı küçük kız için yayınlamadığını söyleyen Müge Anlı "Ama o fotoğrafları ekrana vermem için olayın sosyal medyada infial mi yaratması gerekiyor" dedi.

Anlı, şüpheli şahsa seslendi:

"Fotoğrafları sosyal medyada yayınlamışlar. İnsanlar kendi çocuklarına bakmakta zorluk çekerken sen elin kızını alıp gece kulüplerine hangi menfaatle götürüyorsun?"