Müge Anlı canlı yayında isyan etti: 'Elimdeki fotoğrafı yayınlasam ülke ayağa kalkar!'
Ünlü sunucu Müge Anlı, 14 yaşındaki torunlarının kendisinden 10 yaş büyük bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia eden dede Şemsettin Arslan ve eşini konuk etti. Elinde fotoğraflar olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı" dedi.
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında hareketli anlar yaşandı. Müge Anlı, 36 gündür kayıp olan küçük kızı buldu. Küçük kız 2 gün devlet himayesi altına alındı.
Süreç sona erdiğinde kızın isteği üzerine ailesine teslim edileceği aktarılırken konuya ilişkin yapılan açıklamada Dede Şemsettin Arslan ve eşinin kızlarına kavuştukları belirtildi.
"BU ÇOCUK BAŞTAN SONA İSTİSMAR EDİLMİŞ"
Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu çocuğumuzu alıkoyan 2 çocuk annesi kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu çocuk baştan sona istismar edilmiş. Babaanne ve dede torunları bulunduğu için mutlular. Ama o kıza bunu yapan kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum."
"BU KADIN NASIL SERBEST OLUR?"
Elinde fotoğraflar olduğunu söyleyen Müge Anlı, "Kim olursanız olun bu durumun istismar olduğunu anlarsınız. Bir kişinin çocuk istismarından tutuklanması için daha hangi koşulların gerçekleşmesi gerekiyor? Bu kadın nasıl serbest olur?" diyerek isyan etti.
"ÜLKE GÜNDEMİ YIKILIRDI"
Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ben bir gazeteciyim. Gazeteciler bir konuyu alır ortaya koyar, hem o konunun taraflarını hem de vatandaşların menfaatini düşünerek yayın yapar. Son zamanlarda bir sistem gelişti ve bu sistem hepimizi yaralıyor. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı."
Fotoğrafı küçük kız için yayınlamadığını söyleyen Müge Anlı "Ama o fotoğrafları ekrana vermem için olayın sosyal medyada infial mi yaratması gerekiyor" dedi.
Anlı, şüpheli şahsa seslendi:
"Fotoğrafları sosyal medyada yayınlamışlar. İnsanlar kendi çocuklarına bakmakta zorluk çekerken sen elin kızını alıp gece kulüplerine hangi menfaatle götürüyorsun?"
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'