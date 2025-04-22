Mutfağınızdaki çözümlerle kalbinizi koruyun: Tansiyonu kontrol altına almak için 8 doğal öneri

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), günümüzde stresli yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla birlikte daha sık görülmektedir. Kalp krizi, inme ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen tansiyon problemi, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak yaşam tarzında yapılacak bazı doğal değişikliklerle tansiyonu dengede tutmak mümkündür. İşte, tansiyonu kontrol altına almanıza yardımcı olacak doğal öneriler...