Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

DİLAN POLAT - ENGİN POLAT

2023 yılında tutuklanmalarıyla gündem olan Dilan Polat - Engin Polat çifti 2024 yılında da tahliye edilmeleriyle gündem oldu. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ve beraberinde tutuklu yargılanan üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi. 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu yargılanan kimse kalmadı. Başsavcılığın tahliye kararlarına yaptığı itiraz reddedildi.