Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

Magazin dünyası her yıl olduğu gibi bu yılı da hareketli geçti. Bazı olaylar haftalarca gündemdeki yerini korudu. Türkiye gündeminin yanı sıra bu sene de birbirinden skandal magazin olaylarına sahit olduk. İşte 2024'ün çok konuşulan magazin olayları...

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2024 Salı, 11:36
Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

Gündemde adeta bomba etkisi yaratan magazin olayları bu yıla damgasını vurdu. Tutuklanmalar, ihanetler, açıklamalarla işte 2024'ün çok konuşulan magazin olayları...

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

DİLAN POLAT - ENGİN POLAT

2023 yılında tutuklanmalarıyla gündem olan Dilan Polat - Engin Polat çifti 2024 yılında da tahliye edilmeleriyle gündem oldu. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ve beraberinde tutuklu yargılanan üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi. 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu yargılanan kimse kalmadı. Başsavcılığın tahliye kararlarına yaptığı itiraz reddedildi.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

DENİZ AKKAYA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski manken Deniz Akkaya'nın, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

GÜLSE BİRSEL - VURAL ÇELİK

Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Gülse Birsel'in Çelik için paylaştığı veda mesajı ise günlerce konuşulmuştu.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

BAHAR CANDAN 

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan'ın tahliye edilmesine karar verildi.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

SERDAR ORTAÇ - MEHMET ALİ ERBİL

Çok sayıda ünlü isme yapılan "Yasa dışı bahis reklamı" operasyonunun ardından Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

ÖZCAN DENİZ VE AİLESİ

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

SELİN CİĞERCİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Selin Ciğerci’nin Türkiye’de evlat edindiği iddiası yalanladı. Bakanlık, aynı konuda daha önce açılan soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

TUBA BÜYÜKÜSTÜN - SEDA BAKAN

Netflix'in popüler dizisi Zeytin Ağacı'nın 2. sezon galası 9 Temmuz'da gerçekleşmiş olsa da Tuba Büyüküstün ile Seda Bakan arasındaki diyalog haftalarca konuşulmuştu.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

ONUR ATİLLA - NEZ

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sadece 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

KIZIL GONCALAR

Kızıl Goncalar dizisi iktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef gösterildi. Bir set çalışanı ise İsmailağa cemaatinin dizi hakkındaki tweetini alıntılayarak "Ekip arkadaşlarımıza saldırıyorlar" iddiasında bulundu.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

YUSUF GÜNEY

Astral seyahatla ilgili sosyal medyada gündem olan Yusuf Güney açıklamalarıyla 2024 yılına damga vurdu.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

SELEN GÖRGÜZEL 

Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi. Bu açıkalamasıyla günlerce konuşuldu.

Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları

EDA ERDEM 

Fenerbahçeli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Eda Erdem'in heykelini erkek heykeline benzetti.

magazin 2024'ün en çok konuşulan magazin olayları

En Çok Okunan Haberler