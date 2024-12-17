Bu yıl en çok onları konuştuk: İşte 2024'ün magazin olayları
Magazin dünyası her yıl olduğu gibi bu yılı da hareketli geçti. Bazı olaylar haftalarca gündemdeki yerini korudu. Türkiye gündeminin yanı sıra bu sene de birbirinden skandal magazin olaylarına sahit olduk. İşte 2024'ün çok konuşulan magazin olayları...
Gündemde adeta bomba etkisi yaratan magazin olayları bu yıla damgasını vurdu. Tutuklanmalar, ihanetler, açıklamalarla işte 2024'ün çok konuşulan magazin olayları...
DİLAN POLAT - ENGİN POLAT
2023 yılında tutuklanmalarıyla gündem olan Dilan Polat - Engin Polat çifti 2024 yılında da tahliye edilmeleriyle gündem oldu. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ve beraberinde tutuklu yargılanan üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi. 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu yargılanan kimse kalmadı. Başsavcılığın tahliye kararlarına yaptığı itiraz reddedildi.
DENİZ AKKAYA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski manken Deniz Akkaya'nın, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
GÜLSE BİRSEL - VURAL ÇELİK
Avrupa Yakası dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Gülse Birsel'in Çelik için paylaştığı veda mesajı ise günlerce konuşulmuştu.
BAHAR CANDAN
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan ve hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Bahar Candan'ın tahliye edilmesine karar verildi.
SERDAR ORTAÇ - MEHMET ALİ ERBİL
Çok sayıda ünlü isme yapılan "Yasa dışı bahis reklamı" operasyonunun ardından Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
ÖZCAN DENİZ VE AİLESİ
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.
SELİN CİĞERCİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Selin Ciğerci’nin Türkiye’de evlat edindiği iddiası yalanladı. Bakanlık, aynı konuda daha önce açılan soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN - SEDA BAKAN
Netflix'in popüler dizisi Zeytin Ağacı'nın 2. sezon galası 9 Temmuz'da gerçekleşmiş olsa da Tuba Büyüküstün ile Seda Bakan arasındaki diyalog haftalarca konuşulmuştu.
ONUR ATİLLA - NEZ
Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sadece 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
KIZIL GONCALAR
Kızıl Goncalar dizisi iktidar medyası ve İsmailağa cemaati tarafından hedef gösterildi. Bir set çalışanı ise İsmailağa cemaatinin dizi hakkındaki tweetini alıntılayarak "Ekip arkadaşlarımıza saldırıyorlar" iddiasında bulundu.
YUSUF GÜNEY
Astral seyahatla ilgili sosyal medyada gündem olan Yusuf Güney açıklamalarıyla 2024 yılına damga vurdu.
SELEN GÖRGÜZEL
Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi. Bu açıkalamasıyla günlerce konuşuldu.
EDA ERDEM
Fenerbahçeli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Eda Erdem'in heykelini erkek heykeline benzetti.
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