Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

2024, birçok ünlü çift için mutlu bir başlangıçla başlamış olsa da, yıl ilerledikçe pek çok evlilik kabusa döndü. Aşk dolu başlangıçlar, ani boşanma kararlarıyla sona erdi. Kimisi sürpriz bir şekilde ayrıldı, kimisi ise yıllarca süren ilişkilerini noktaladı. İşte 2024’te boşanan ünlüler ve onların ayrılık hikayeleri, şaşkınlıkla karşılanan olaylar ve ardında yatan sebepler…