Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

Magazin dünyasında bu yıl, boşanma haberleriyle doluydu. Rüya gibi düğünlerle hayatını birleştiren ünlü oyuncular tek celsede boşandı. İşte 2024 yılında yollarını ayıran çiftler...

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2024 Cumartesi, 13:12
Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

2024, birçok ünlü çift için mutlu bir başlangıçla başlamış olsa da, yıl ilerledikçe pek çok evlilik kabusa döndü. Aşk dolu başlangıçlar, ani boşanma kararlarıyla sona erdi. Kimisi sürpriz bir şekilde ayrıldı, kimisi ise yıllarca süren ilişkilerini noktaladı. İşte 2024’te boşanan ünlüler ve onların ayrılık hikayeleri, şaşkınlıkla karşılanan olaylar ve ardında yatan sebepler…

Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

MESUT AKUSTA - ŞAFAK ÖZBİR

2016 yılında dünyaevine giren, bir yıl sonra kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir de 2024 yılında boşandı.

Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA - SİNEM AYYILDIZ

Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu 10 yıllık hayat arkadaşı Sinem Ayyıldız ile Haziran ayında boşandı.

Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

BENGÜ - SELİM SELİMOĞLU

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile anlaşmalı olarak 31 Ekim 2024 tarihinde boşandı.

Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

ÜMİT ERDİM - SEDA ÇINAR

Ümit Erdim ve Seda Erdim, 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, Nisan ayında boşandı.

Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

CEMAL HÜNAL - LALE CANGAL

Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan Ekim 2024'te anlaşmalı olarak boşandı.

Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler

VOLKAN BAHÇEKAPILI - BUSE TERİM

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. İki kız çocukları olan çift, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşandı.

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