Mutlu evlilikleri kabusa döndü! İşte 2024 yılında boşanan ünlüler
Magazin dünyasında bu yıl, boşanma haberleriyle doluydu. Rüya gibi düğünlerle hayatını birleştiren ünlü oyuncular tek celsede boşandı. İşte 2024 yılında yollarını ayıran çiftler...
2024, birçok ünlü çift için mutlu bir başlangıçla başlamış olsa da, yıl ilerledikçe pek çok evlilik kabusa döndü. Aşk dolu başlangıçlar, ani boşanma kararlarıyla sona erdi. Kimisi sürpriz bir şekilde ayrıldı, kimisi ise yıllarca süren ilişkilerini noktaladı. İşte 2024’te boşanan ünlüler ve onların ayrılık hikayeleri, şaşkınlıkla karşılanan olaylar ve ardında yatan sebepler…
MESUT AKUSTA - ŞAFAK ÖZBİR
2016 yılında dünyaevine giren, bir yıl sonra kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir de 2024 yılında boşandı.
RÜŞTÜ ONUR ATİLLA - SİNEM AYYILDIZ
Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu 10 yıllık hayat arkadaşı Sinem Ayyıldız ile Haziran ayında boşandı.
BENGÜ - SELİM SELİMOĞLU
Şarkıcı Bengü, 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile anlaşmalı olarak 31 Ekim 2024 tarihinde boşandı.
ÜMİT ERDİM - SEDA ÇINAR
Ümit Erdim ve Seda Erdim, 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, Nisan ayında boşandı.
CEMAL HÜNAL - LALE CANGAL
Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal'dan Ekim 2024'te anlaşmalı olarak boşandı.
VOLKAN BAHÇEKAPILI - BUSE TERİM
Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. İki kız çocukları olan çift, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşandı.
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