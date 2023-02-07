Müzeyyen Senar kimdir? Müzeyyen Senar ne zaman öldü? Müzeyyen Senar şarkıları...

Çok geçmeden ilk taş plağını da çıkaran Senar, Yesari Asım Arsoy'un "Ümitlerim Hep Kırıldı, Yarim Artık Gelmeyecek" parçasını kaydetti. İstanbul'un birçok ünlü gazinosunda sahne alan Senar, radyo programlarına 1941'e kadar devam etti.

Özellikle 1950'li yılların en başarılı şarkıcısı olan sanatçı, Arap filmlerinin dublajında Münir Nurettin Selçuk'la şarkı söyledi. Muhsin Ertuğrul'un yönettiği 1940 yapımı "Nasreddin Hoca Düğünde" filmiyle oyunculuğa adım atan sanatçı, kamera karşısına geçen ilk şarkıcı oldu.

Müzeyyen Senar, 1950'de "Sihirli Define", 1969'da "Ana Yüreği", 1972'de "Sevgili Hocam", 1976'da ise "Analar Ölmez" filmlerinde rol aldı, pek çok filme de şarkılarıyla eşlik etti.