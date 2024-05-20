Serenay Sarıkaya başrolde: 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ikinci sezonuyla dönüyor
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın yer aldığı Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ikinci sezon onayı aldı.
Netflix Türkiye, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin ikinci sezonuyla döneceğini duyurdu. 'Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yaratıcılığını Ece Yörenç, yönetmenliğini Bertan Başaran, yapımını ise Ay Yapım üstleniyor.
Serenay Sarıkaya başrolündeki dizinin ilk sezonu 9 Mayıs'ta izleyiciyle buluştu. Dizi ilk sezonunda, Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdi.
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