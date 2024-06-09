Serenay Sarıkaya kulisten sahnedeki Mert Demir'i paylaştı: 'Benim kralım'
Serenay Sarıkaya, konser veren sevgilisi Mert Demir'in kulisten video paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Benim kralım" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gece konser veren sevgilisi Mert Demir'in kulisinden bir video paylaştı.
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, sevgilisi sahnede 'Ateşe Düştüm' şarkısını seslendirirken çektiği videoya "Benim kralım" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.
Birkaç gün önce bir ödül töreninde tek başına katılıp, "Serenay tatilde" diyen şarkıcı Mert Demir, akıllara ayrılık iddialarını getirmişti. ikilinin bu hareketi iddiaların asılsız olduğunu gösterdi.
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