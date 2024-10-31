Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri
Dünyaca tanınan isimlerin bazıları hayata veda etmelerine rağmen servetlerini artırmaya devam ediyor. İşte, Forbes'un listesinde kendine yer bulan ve 2024 yılında bile servetine servet katan ünlüler...
CHARLES M. SCHULZ - 30 milyon dolar
Çizer ve animatör olan Charles M. Schulz 2024 yılında 30 milyon dolar kazanç sağladı.
BOB MARLEY - 34 milyon dolar
Ölümünün üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Bob Marley’in müziği hala dinlenmeye devam ediyor. Bob Marley: One Love filminin vizyona girmesiyle efsane şarkıcısının kazancı 34 milyon dolara ulaştı.
PRINCE - 35 milyon dolar
2016’daki ölümünden sonra üç albümü yayınlanan Prince de 35 milyon dolarla listede.
RIC OCASEK - 45 milyon dolar
Ocasek'in serveti, şirketinin, Primary Wave ile yaptığı anlaşma sayesinde arttı. Ocasek, grubun en popüler teklisi olan ve Rolling Stone'un "Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı"ndan biri olarak adlandırılan "Just What I Needed"ı yazdı.
ELVIS PRESLEY - 50 milyon dolar
1977 yılında hayata gözlerini yuman efsane Elvis Presley, müzik satışlarının devam etmesi sayesinde servetini büyütmeye devam ediyor.
THEODOR SEUSS GEISEL - 74 milyon dolar
Pulitzer ödüllü çocuk kitabı yazarı Theodor Seuss Geisel, nam-ı diğer Dr. Seuss, bu yıl 74 milyon dolar kazandı.
FREDDIE MERCURY - 250 milyon dolar
Queen'in solisti dört yıl aradan sonra ilk kez listeye geri dönüyor. Efsane müzisyen 2024 yılında 250 milyon dolar seviyelerinde para kazanarak servetini geliştirdi.
MICHAEL JACKSON - 600 milyon dolar
Listenin ilk sırasında 600 milyon dolarlık servetiyle pop efsanesi Michael Jackson yer alıyor. 25 Haziran 2009’da yaşama veda eden Michael Jackson'ın ölümünden bu yana toplamda 3,3 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.
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