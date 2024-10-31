Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

Dünyaca tanınan isimlerin bazıları hayata veda etmelerine rağmen servetlerini artırmaya devam ediyor. İşte, Forbes'un listesinde kendine yer bulan ve 2024 yılında bile servetine servet katan ünlüler...

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2024 Perşembe, 10:49
Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

CHARLES M. SCHULZ - 30 milyon dolar

Çizer ve animatör olan Charles M. Schulz 2024 yılında 30 milyon dolar kazanç sağladı.

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

BOB MARLEY - 34 milyon dolar

Ölümünün üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Bob Marley’in müziği hala dinlenmeye devam ediyor. Bob Marley: One Love filminin vizyona girmesiyle efsane şarkıcısının kazancı 34 milyon dolara ulaştı.

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

PRINCE - 35 milyon dolar

2016’daki ölümünden sonra üç albümü yayınlanan Prince de 35 milyon dolarla listede.

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

RIC OCASEK - 45 milyon dolar

Ocasek'in serveti, şirketinin, Primary Wave ile yaptığı anlaşma sayesinde arttı. Ocasek, grubun en popüler teklisi olan ve Rolling Stone'un "Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı"ndan biri olarak adlandırılan "Just What I Needed"ı yazdı.

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

ELVIS PRESLEY - 50 milyon dolar

1977 yılında hayata gözlerini yuman efsane Elvis Presley, müzik satışlarının devam etmesi sayesinde servetini büyütmeye devam ediyor.

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

THEODOR SEUSS GEISEL - 74 milyon dolar

Pulitzer ödüllü çocuk kitabı yazarı Theodor Seuss Geisel, nam-ı diğer Dr. Seuss, bu yıl 74 milyon dolar kazandı.

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

FREDDIE MERCURY - 250 milyon dolar

Queen'in solisti dört yıl aradan sonra ilk kez listeye geri dönüyor. Efsane müzisyen 2024 yılında 250 milyon dolar seviyelerinde para kazanarak servetini geliştirdi. 

Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

MICHAEL JACKSON - 600 milyon dolar

Listenin ilk sırasında 600 milyon dolarlık servetiyle pop efsanesi Michael Jackson yer alıyor. 25 Haziran 2009’da yaşama veda eden Michael Jackson'ın ölümünden bu yana toplamda 3,3 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor.

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