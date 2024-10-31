Bu ünlüler öldükten sonra bile para kazanıyor! 2024'ün en çok kazanan yaşamayan ünlüleri

RIC OCASEK - 45 milyon dolar

Ocasek'in serveti, şirketinin, Primary Wave ile yaptığı anlaşma sayesinde arttı. Ocasek, grubun en popüler teklisi olan ve Rolling Stone'un "Tüm Zamanların En İyi 500 Şarkısı"ndan biri olarak adlandırılan "Just What I Needed"ı yazdı.