Ölüler adası: Kafatası ve kemik deryası!

Bağlı olduğu ülkenin vatandaşları bile, 'dünyanın en ölümcül adası' olarak adlandırılan bir yere ev sahipliği yaptıklarının farkında değil ve adanın, filmlere konu olacak cinsten bir geçmişi var...

İşte, tüyler ürperten detaylar...