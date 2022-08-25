Tarihin en güzel kadınlarından güzellik ve bakım sırları...
Bebeksi cildi ve ayaklarına kadar inen kalın, kestane rengi saçları ile Avrupa çapında nam salmış Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth, güzelliğine ve bakımına en önem veren isimlerden biri.
Cildini güzel tutmak için ellerine, yüzüne ve boynuna çilekle masaj yapan imparatoriçe, banyosunda ılık zeytinyağı kullanıyormuş.
Elisabeth'in en garip güzellik sırrı ise yüzüne uyguladı çiğ et maskesi ile uyuması. Elisabeth her gün sadece üç saatini saçlarını toplamak için harcarmış.
En güçlü adamların kalbini kazanmasıyla ünlü olan, dünyanın en çekici kadınlardan Kleopatra'yı sadece güzelliğiyle betimlemek onun zekasına haksızlık olur.
Tarihin en güçlü kadınlarından olan Kleopatra, bakımına çok düşkün olmasıyla biliniyor. Hizmetçileri Kleopatra'nın eşek sütü banyosu için her gün 700 eşeği sağarak küvetini doldururdu.
Mısır kraliçesi Nefertiti'nin adı "güzel olan geldi" anlamına geliyor. O kadar güzeldi ki 20. yüzyılın başlarında yüzünün heykeli dünyada sansasyon yarattı.
Çok eski zamanlarda yaşamış olan Nefertiti'nin güzellik sırları tam olarak bilinmiyor.
Ancak bilinen o ki Nefertiti'nin vücudunda saçları dahil tek bir kıl yoktu. Çünkü saçlarından ayaklarına kadar traş edilirdi. Kafasını bir perukla kapatır ve gözlerini kohl adında bir boyayla boyardı. Eski Mısır’da kullanılan kohl, siyah kurşundan elde edilen bir boyadır.
1950'lerin seks ilahisi Marilyn Monroe yüzünün saydam bir kristali andıran görüntüsünü bal ve yoğurt karışımı maskeye borçluydu.
Marilyn Monroe'nun bakımını yaptığı ürünlerin en başında vazelin geliyordu. Nemli ve parlak cildini vazeline borçlu olan Marilyn, cildini daima temiz tutarak canlı kalmasını sağlıyordı.
Marilyn Monroe'nun düşünce yapısını anlamak için şu sözü yeterli: 'Kusurlar güzelliktir; delilik ise zekilik.. ve tamamen saçma biri olmak, tamamen sıkıcı biri olmaktan iyidir.'
İtalya'nın güzellik kraliçesi ünlü oyuncu Sophia Loren, bakımını çoğunlukla domates ve zeytinyağı ile sağlıyor.
87 yaşındaki yıldız, cildini korumak için her gün yemeğine en az 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklemeyi alışkanlık haline getirerek cildini koruyor Ayrıca, cildinin parlak görünmesi için düzenli olarak cildine de zeytinyağı sürdüğünü birkaç kez dile getirdi.
Chanel kurucusu, ünlü moda tasarımcısı Coco Chanel, güzelliğin zahmetli yollardan geçmediğine inanıyordu.
Rahat ve sade kıyafetlerle zarif görünümleri hedefleyen Coco Chanel'in imzası ise rujuydu.
Ancak onun akıllarda kalmasını sağlayan güzelliğin çok ötesinde bir şeydi. Bir kadının dış güzelliğinin başarısının bir parçası olduğunu belirten Chanel, bu silahı çok iyi kullanan bir kadındı.
Renkli hayatı ile efsaneleşmiş; entrikaları, zekası, cesareti ve ihtiraslarıyla ün salmış Hürrem Sultan, Osmanlı'da "kadınlar saltanatı" denilen devri başlattı.
Güzelliği ve zekasıyla ünlenen Hürrem Sultan'ın güzellik sırlarından biri, beline sürdüğü gül yağı ile etrafına yaydığı afrodizyak hava olduğu söyleniyor.
Ayrıca Hürrem Sultan çoğu saray kadını gibi hamamda uzun uzun keselenir, güzelliği için gül yağı ve gül suyu kullanırmış.
Fransız Kraliçesi Marie Antoinette hayatı boyunca hiç pasta yememiştir. Dünya klasında bir güzellik ünvanına sahip Kraliçe bu ünvanını sürdürmeye çok kararlıymış.
O da İmparatoriçe Elisabeth gibi bir yüz maskesiyle yatağa giren isimlerden. Maskesi; konyak, yumurta, süt tozu ve limon içeren bir bileşimden oluşuyormuş. Ayrıca güvercin pisliği de onun kendine özgü güzellik sırlarından biri olarak biliniyor..
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