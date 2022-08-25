Tarihin en güzel kadınlarından güzellik ve bakım sırları...

Bebeksi cildi ve ayaklarına kadar inen kalın, kestane rengi saçları ile Avrupa çapında nam salmış Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth, güzelliğine ve bakımına en önem veren isimlerden biri.

Cildini güzel tutmak için ellerine, yüzüne ve boynuna çilekle masaj yapan imparatoriçe, banyosunda ılık zeytinyağı kullanıyormuş.

Elisabeth'in en garip güzellik sırrı ise yüzüne uyguladı çiğ et maskesi ile uyuması. Elisabeth her gün sadece üç saatini saçlarını toplamak için harcarmış.