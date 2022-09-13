Acun Ilıcalı'yı tehdit etmişti: MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni işi şaşırttı

13 Eylül 2022 Salı, 10:04

Türkiye'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan MasterChef, bugüne kadar birçok yıldız yarattı, birçok kişinin de yarışmadan sonra işlerinin açılmasına yardımcı oldu. Fakat bazı yarışmacılar için işler o kadar iyi gitmedi.

Bu yarışmacılardan biri de Murat Özdemir oldu. Özdemir yarışmanın ardından yaptığı işler ya da lezzetleriyle değil de skandallarla gündeme geldi.

PAPAĞANA EZİYET ETMİŞTİ

Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonra süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki gördü.

ILICALI'YI TEHDİT ETMİŞTİ

Skandalların adamı olarak bilinen Özdemir, son vukuatını ise ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gerçekleştirdi. Ilıcalı için "Hayatımı bitirdi" diyen Özdemir, "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" ifadeleriyle Ilıcalı'yı tehdit etti.

YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI

Uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu.

HaberGlobal'in aktardığı habere göre; şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.

İşte Murat Özdemir'in son hali...