Acun Ilıcalı'yı tehdit etmişti: MasterChef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni işi şaşırttı
MasterChef yarışmasında sergilediği agresif tavırları ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla gündeme gelen Murat Özdemir, son olarak ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit etmişti. Özdemir, yeni işiyle şaşırttı.
Türkiye'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan MasterChef, bugüne kadar birçok yıldız yarattı, birçok kişinin de yarışmadan sonra işlerinin açılmasına yardımcı oldu. Fakat bazı yarışmacılar için işler o kadar iyi gitmedi.
Bu yarışmacılardan biri de Murat Özdemir oldu. Özdemir yarışmanın ardından yaptığı işler ya da lezzetleriyle değil de skandallarla gündeme geldi.
PAPAĞANA EZİYET ETMİŞTİ
Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonra süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki gördü.
ILICALI'YI TEHDİT ETMİŞTİ
Skandalların adamı olarak bilinen Özdemir, son vukuatını ise ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gerçekleştirdi. Ilıcalı için "Hayatımı bitirdi" diyen Özdemir, "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" ifadeleriyle Ilıcalı'yı tehdit etti.
YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI
Uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu.
HaberGlobal'in aktardığı habere göre; şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.
İşte Murat Özdemir'in son hali...
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