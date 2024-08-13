Paris Olimpiyatları'na damga vurdular: Olimpiyatların güzellikleriyle konuşulan sporcuları!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları yapılan kapanış töreniyle resmen sona erdi. Her spor dalından sporcunun kıyasıya rekabet ettiği olimpiyatlarda birbirinden güzel mücadeleler oldu. Her ne kadar spor müsabakaları gündeme gelse de bazı sporcular güzellikleriyle gündem oldu. İşte, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi kazanan sporcular!
LIEKE KLAVER
Lieke Klaver 20 Ağustos 1998'de Hollanda'nın Velsen-Zuid kentinde doğdu. Klaver, Hollanda'yı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etti. 2024 Dünya Salon Şampiyonası'nda ve 2023 Avrupa Salon Şampiyonası'nda 400 metre kısa kulvarda gümüş madalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede bronz madalya kazandı. Ayrıca dört ulusal şampiyonluk ( açık hava ve salon ) kazandı.
Hollanda 4 × 400 m bayrak takımlarıyla, kadınlar ve karma olmak üzere toplamda on bir büyük madalya kazandı. Bunlara, 2022 Dünya Şampiyonası ve 2024 Dünya Atletizm Bayrak Yarışları'nda karma bayrak yarışında kazandığı gümüş madalya ile 2023 Dünya Şampiyonası ve 2024 Dünya Salon Şampiyonası'nda kadınlar bayrak yarışında kazandığı altın madalya da dahildir.
ALICE SCHMIDT
Schmidt 1998 yılında Almanya'nın Worms kentinde doğdu. Alman koşucudur. 2017 Avrupa Atletizm U20 Şampiyonası'nda 4 × 400 metre bayrak yarışında ikinci olan ve 2019 Avrupa Atletizm U23 Şampiyonası'nda aynı disiplinde üçüncü olan milli takımda yer aldı. Daha önce Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un fitness antrenörüydü. Schmidt, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Alman bayrak takımının bir parçasıydı, ancak yarışmadı.
EMBLA MATILDE NJERVE
2007 doğumlu olan Embla Matilde Njerve, henüz 15 yaşındayken Trondheim’de düzenlenen bir turnuvada 3.80 metre ile kategorisinde rekor kırarak spor dünyasında adını duyurdu. Bu ilk büyük başarısının ardından, 2022 yılında Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak kariyerindeki yükselişini sürdürdü.
ANICKA DELGADO
Anicka Delgado, 13 Haziran 2002 yılında dünyaya gelmiştir. Amerikalı ve Ekvadorlu bir yüzücüdür.
YULIYA LEVCHENKO
Yuliya Andriyivna Levchenko veya Yuliia Andriivna Levchenko, 20 Kasım 1997'de dünyaya geldi. Ukraynalı yüksek atlamacıdır . 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Avrupa düzeyinde salonda Levchenko, 2017'de bronz, 2019'da gümüş madalya kazandı. 2017 Avrupa 23 Yaş Altı şampiyonu oldu.
LUANA ALONSO
Luana María Alonso Mendez 19 Mart 2004 yılında dünyaya gelmiştir. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek etkinliğinde yarıştı ve kelebek disiplininde birden fazla Paraguay rekoruna sahiptir.
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