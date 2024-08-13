Paris Olimpiyatları'na damga vurdular: Olimpiyatların güzellikleriyle konuşulan sporcuları!

LIEKE KLAVER

Lieke Klaver 20 Ağustos 1998'de Hollanda'nın Velsen-Zuid kentinde doğdu. Klaver, Hollanda'yı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil etti. 2024 Dünya Salon Şampiyonası'nda ve 2023 Avrupa Salon Şampiyonası'nda 400 metre kısa kulvarda gümüş madalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 400 metrede bronz madalya kazandı. Ayrıca dört ulusal şampiyonluk ( açık hava ve salon ) kazandı.

Hollanda 4 × 400 m bayrak takımlarıyla, kadınlar ve karma olmak üzere toplamda on bir büyük madalya kazandı. Bunlara, 2022 Dünya Şampiyonası ve 2024 Dünya Atletizm Bayrak Yarışları'nda karma bayrak yarışında kazandığı gümüş madalya ile 2023 Dünya Şampiyonası ve 2024 Dünya Salon Şampiyonası'nda kadınlar bayrak yarışında kazandığı altın madalya da dahildir.