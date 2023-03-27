Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu 'Aktris'ten ilk fotoğraflar

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2023 Pazartesi, 12:41
<p>Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu ve Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris'ten ilk fotoğraflar paylaşıldı.</p>

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu ve Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris'ten ilk fotoğraflar paylaşıldı.

<p>Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.</p>

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.

<p>Gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda <strong>Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç</strong> gibi isimler rol alıyor. </p>

Gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler rol alıyor. 

<p>Türkiye'de yaşayan ünlü bir yıldızın gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasını anlatan dizinin çekimleri geçen ay tamamlandı.</p>

Türkiye'de yaşayan ünlü bir yıldızın gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasını anlatan dizinin çekimleri geçen ay tamamlandı.

<p>‘Aktris’ yakında sadece Disney+’ta yayınlanacak.</p>

‘Aktris’ yakında sadece Disney+’ta yayınlanacak.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Pınar Deniz Uraz Kaygılaroğlu Aktris dizi

En Çok Okunan Haberler