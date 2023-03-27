Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu 'Aktris'ten ilk fotoğraflar
Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu ve Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris'ten ilk fotoğraflar paylaşıldı.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.
Gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler rol alıyor.
Türkiye'de yaşayan ünlü bir yıldızın gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasını anlatan dizinin çekimleri geçen ay tamamlandı.
‘Aktris’ yakında sadece Disney+’ta yayınlanacak.
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