Prens Rupert'in Damlası nedir? Hidrolik presi yamulttu...

ADINI NEREDEN ALIYOR?

Damla, 17. yüzyılda Almanya Prensi Rupert of the Rhine tarafından Avrupa'da tanıtılmıştır. O dönemde bilim insanları ve meraklılar arasında bu damlalar fiziksel özellikleri nedeniyle büyük bir ilgi uyandırmıştır.

Prens Rupert, bu damlaları hem eğlence hem de bilimsel merak unsuru olarak sunmuştur.