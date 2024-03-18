Psikolog madde madde anlattı: Sosyal medya bağımlılığının asıl sebebi bu olabilir!

‘NARSİST KİŞİLER HAYATLARININ HER ANINI PAYLAŞMAKTAN KEYİF ALIYOR’

Radyo, televizyon ve gazete gibi kitle iletişim araçlarından farklı olarak sosyal medyada haber ve olayları istenilen zamanda ve anlık olarak takip edebilme imkanının söz konusu olduğunun altını çizen Tatlıdil, şöyle konuştu:

“Bu çeşitlilik, kişilerin fikir ve düşünce dünyasını oldukça genişletmektedir. Böylece sosyal medya kullanıcılarının toplumsal, siyasal ve sosyal konularda fikir sunmaları veya mevcut görüşleri takip etmeleri mümkündür.”