Berna Laçin sosyal medyadan sağlık durumunu paylaştı

16 gün önce omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata alınan Berna Laçin, tehlikeli olan süreci atlattığını sosyal medyadan duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:18
Berna Laçin sosyal medyadan sağlık durumunu paylaştı
Abone Ol google-news

1 Mart'ta omuriliğindeki sorun nedeniyle ameliyata alınan Berna Laçin, hayranlarını sık sık bilgilendiriyor. Acil ameliyata alınan ve tehlikeli süreci atlatan Laçin, yürümeye başladı.

Ameliyattan sonra geçen 10 günün ardından bilgi veren Laçin, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlu son... 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi... Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim. Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Dualarınıza minnettarım."

 

Berna Laçin, daha önce yaptığı açıklamada doktorunun, "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dediğini aktarmıştı.


Berna Laçin haberleri ameliyat haberleri Omurilik haberleri

İlgili Haberler

Acil ameliyata alınmıştı: Berna Laçin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Acil ameliyata alınmıştı: Berna Laçin’in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Melih Gökçek kendine yakışanı yaptı! Berna Laçin'e çirkin gönderme

Melih Gökçek kendine yakışanı yaptı! Berna Laçin'e çirkin gönderme
Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan çok konuşulacak açıklama: 'Kanser 10-15 yıla tarih olacak'

Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan çok konuşulacak açıklama: 'Kanser 10-15 yıla tarih olacak'
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...

Bafra Ovası'nda hasat edildi: 12 ay kullanılıyor, durdukça lezzetleniyor! Kilosu 10 lira...
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
16 Mart Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 16 Mart Cumartesi burç yorumları

16 Mart Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 16 Mart Cumartesi burç yorumları
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Trabzonspor maçında 5 eksik!

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı: Trabzonspor maçında 5 eksik!
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı