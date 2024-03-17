Berna Laçin sosyal medyadan sağlık durumunu paylaştı
16 gün önce omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata alınan Berna Laçin, tehlikeli olan süreci atlattığını sosyal medyadan duyurdu.
1 Mart'ta omuriliğindeki sorun nedeniyle ameliyata alınan Berna Laçin, hayranlarını sık sık bilgilendiriyor. Acil ameliyata alınan ve tehlikeli süreci atlatan Laçin, yürümeye başladı.
Ameliyattan sonra geçen 10 günün ardından bilgi veren Laçin, şu ifadeleri kullandı:
"Mutlu son... 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi... Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim. Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Dualarınıza minnettarım."
Berna Laçin, daha önce yaptığı açıklamada doktorunun, "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dediğini aktarmıştı.
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