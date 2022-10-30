Roti canai nedir? Roti canai nasıl yapılır?

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 13:59
<p>Malezya'nın ulusal ekmeği diye de anılan, dünyanın en ünlü sokak yemeklerinden "roti canai", Güneydoğu Asya'nın zengin mutfak kültüründe oldukça önemli yer tutuyor.</p>

Malezya'nın ulusal ekmeği diye de anılan, dünyanın en ünlü sokak yemeklerinden "roti canai", Güneydoğu Asya'nın zengin mutfak kültüründe oldukça önemli yer tutuyor.

<h3>Roti canai nasıl yapılır?</h3> <p>"Malezya usulü yağlı sac ekmeği" olarak da bilinen roti canai hazırlanırken yağlı hamur, yoğurulduktan sonra uzun süre dinlenmeye bırakılıyor ve daha sonra en ince hale getirilene kadar tezgahın üzerinde döndürülüyor.</p> <p>Yapılış şekli ve ismi nedeniyle sıklıkla Hindistan ekmekleriyle karıştırılan roti canai, yıllar içinde Malezyalıların kendi yemek kültürlerine göre şekillenerek bölgenin en ünlü sokak yemeklerinden biri haline geldi.</p>

Roti canai nasıl yapılır?

"Malezya usulü yağlı sac ekmeği" olarak da bilinen roti canai hazırlanırken yağlı hamur, yoğurulduktan sonra uzun süre dinlenmeye bırakılıyor ve daha sonra en ince hale getirilene kadar tezgahın üzerinde döndürülüyor.

Yapılış şekli ve ismi nedeniyle sıklıkla Hindistan ekmekleriyle karıştırılan roti canai, yıllar içinde Malezyalıların kendi yemek kültürlerine göre şekillenerek bölgenin en ünlü sokak yemeklerinden biri haline geldi.

<p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Olabildiğince geniş ve ince hale getirilen hamur, arasına yağ sürülerek tekrar küçük parçalar şeklinde dinlenmeye bırakılıyor, hazır kıvama gelince de siparişlere göre sacda kızartılarak ve üstüne yumurta kırılarak pişiriliyor.</p> <p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Malezyalıların genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiği geleneksel ekmek, tercihe göre arasına et, soğan ve bazı sebzeler konularak da hazırlanıyor.</p>

Olabildiğince geniş ve ince hale getirilen hamur, arasına yağ sürülerek tekrar küçük parçalar şeklinde dinlenmeye bırakılıyor, hazır kıvama gelince de siparişlere göre sacda kızartılarak ve üstüne yumurta kırılarak pişiriliyor.

Malezyalıların genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiği geleneksel ekmek, tercihe göre arasına et, soğan ve bazı sebzeler konularak da hazırlanıyor.

<p>"Yoğrulmuş ekmek" anlamına gelen roti canai, genellikle beraberinde küçük kaplarda servis edilen köri sosları, balık ve tercihe göre et ürünleriyle tüketiliyor.</p> <p>Geçmişi Malezya'ya göç eden Hint Müslümanlara dayanıyor</p> <p>Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de farklı malzemeler kullanılarak yapılan roti canai, Malezyalıların en çok tükettiği yemeklerden biri.</p>

"Yoğrulmuş ekmek" anlamına gelen roti canai, genellikle beraberinde küçük kaplarda servis edilen köri sosları, balık ve tercihe göre et ürünleriyle tüketiliyor.

Geçmişi Malezya'ya göç eden Hint Müslümanlara dayanıyor

Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de farklı malzemeler kullanılarak yapılan roti canai, Malezyalıların en çok tükettiği yemeklerden biri.

<p>Malezya'ya 1900'lerin başında göç eden Hint Müslümanların ülkeye getirdiği bilinen yemeği, bugün özellikle kuzey eyaletlerdeki hemen her köşebaşındaki seyyar tezgahta, Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranlarda ve birçok lokantada bulmak mümkün.</p>

Malezya'ya 1900'lerin başında göç eden Hint Müslümanların ülkeye getirdiği bilinen yemeği, bugün özellikle kuzey eyaletlerdeki hemen her köşebaşındaki seyyar tezgahta, Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranlarda ve birçok lokantada bulmak mümkün.

Roti canai Malezya Yemek Tarifi

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