Roti canai nedir? Roti canai nasıl yapılır?

Roti canai nasıl yapılır?

"Malezya usulü yağlı sac ekmeği" olarak da bilinen roti canai hazırlanırken yağlı hamur, yoğurulduktan sonra uzun süre dinlenmeye bırakılıyor ve daha sonra en ince hale getirilene kadar tezgahın üzerinde döndürülüyor.

Yapılış şekli ve ismi nedeniyle sıklıkla Hindistan ekmekleriyle karıştırılan roti canai, yıllar içinde Malezyalıların kendi yemek kültürlerine göre şekillenerek bölgenin en ünlü sokak yemeklerinden biri haline geldi.