Hayrabolu Tatlısı nasıl yapılır? Hayrabolu Tatlısı hangi yöreye ait?
Hayrabolu Tatlısı; Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinin Trakya şivesinde söylenişi Hayrabol ismiyle de bilinen ana malzemesi irmik ve tuzsuz peynir olan şerbetli bir yöresel tatlıdır.
1972 yılında Hayrabolu’da üretilmeye başlanan tatlı, ilk yıllarda “Kadı Göbeği Tatlısı” olarak adlandırılsa da zaman içerisinde “Hayrabolu Tatlısı” olarak anılmaya başlamıştır.
Hayrabolu Tatlısı, pişirilip kurutulmuş halde paketli olarak ve şerbeti dökülmüş olarak iki şekilde satışa sunulur. Kurutulmuş halde satılan Hayrabolu Tatlısı, fırınlanarak 8 ay süreyle muhafaza edilebilir. Şerbetlenmiş olanlar ise +4℃’de muhafaza edilmek kaydıyla 10 gün içerisinde tüketilmelidir.
Hayrabolu Tatlısının yöreye özgü üretim metodu olup coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.
Tekirdağ'da peynirle yapılan Hayrabolu tatlısı, bayramda, düğünde ve özel günlerde baklavadan daha fazla tercih ediliyor. Hayrabolu tatlısının yapım aşamalarının ardından üstü tahin ve fındık, yanında ise dondurmayla servis edilebiliyor.
Hayrabolu Tatlısı malzemeleri nelerdir?
450 gram tuzsuz lor peyniri
1 su bardağı irmik
3 adet yumurta
1 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Şerbeti için;
4 bardak su
3 bardak şeker
2 damla limon
Üzeri için dondurma, tahin, kaymak veya fındık tercih edebilirsiniz.
Hayrabolu Tatlısı nasıl yapılır?
Yumurtalar yoğurma kabına alınarak çırpılır. Çatalla ezilen peynir, yumurtaların çırpıldığı kaba eklenerek karıştırılır. Üzerine irmik, karbonat ve kabartma tozu eklenerek harç iyice karıştırılır. Karışıma son olarak un eklenerek malzemeler yoğurulur. Hamur kıvamını bulunca küçük bezeler halinde kopartılarak avuç içinde şekil verilip fırın tepsisine dizilir. Fırında 170 derecede pişirilir. Şerbet yapılış: 4 bardak su 3 bardak şekerle kaynatılır. Şerbet fokurdamaya başlayınca üzerine 2 damla limon sıkılır. Fırından pişen tatlı tencerede kaynayan şerbete atılarak bir süre şerbeti emmesi sağlanır.
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