Hayrabolu Tatlısı nasıl yapılır? Hayrabolu Tatlısı hangi yöreye ait?

1972 yılında Hayrabolu’da üretilmeye başlanan tatlı, ilk yıllarda “Kadı Göbeği Tatlısı” olarak adlandırılsa da zaman içerisinde “Hayrabolu Tatlısı” olarak anılmaya başlamıştır.

Hayrabolu Tatlısı, pişirilip kurutulmuş halde paketli olarak ve şerbeti dökülmüş olarak iki şekilde satışa sunulur. Kurutulmuş halde satılan Hayrabolu Tatlısı, fırınlanarak 8 ay süreyle muhafaza edilebilir. Şerbetlenmiş olanlar ise +4℃’de muhafaza edilmek kaydıyla 10 gün içerisinde tüketilmelidir.

Hayrabolu Tatlısının yöreye özgü üretim metodu olup coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.