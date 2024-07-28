Safiye Soyman'ın acı günü: ‘Morgda ellerimle yıkadım’

Cenaze töreninde duygularını dile getiren Faik Öztürk de "Allah kimseye vermesin, zor. 7 yıldır çok çekti, çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Çok zorlu süreç Allah Safiye’ye ömür versin. Oğluna muhteşem baktı, muhteşem yaşattı. Herkes bize 3 ay, 5 ay derken Harun 7 yıl yaşadı. O yüzden Allah yattığı yeri cennet etsin. Acımız büyük, yaşayan bilir. Dün akşam evde Safiye, Harun’un yastığına sarıldı yattı. Safiye’nin buna alışması çok zor. Allah güç kuvvet versin" diye konuştu.