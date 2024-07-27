Yayınlanma: 27.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 27.07.2024 - 17:45

Gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Peki, Harun Akaröz kimdir? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz neden öldü?

HARUN AKARÖZ KİMDİR?

Harun Akaröz 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam süren oğlu Harun Akaröz'ün hayatı geçirdiği Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle değişti. Uzun süre yatağa mahkum kalan Akaröz, dün gece hayatını kaybetti.

HARUN AKARÖZ SAFİYE SOYMAN'IN HANGİ EVLİLİĞİNDENDİ?

1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğan Safiye Soyma, görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı.

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multiple Skleroz) hastalığı, bağışıklık sisteminin sinir liflerini kaplayan koruyucu kılıf olarak bilinen miyelin kılıfına saldırdığı, beyin ile vücudun geri kalanı arasında iletişimin bozulduğu uzun süreli bir hastalıktır. MS hastalığı sonucu kol veya bacak hareketleri, görme, duyu ve denge sorunlarının yaşanır.

Multiple Skleroz hastalığında öncelikle santral sinir sistemindeki beyaz madde yapıları hastalanır. Bu beyaz madde santral sinir sisteminin kendi içerisinde ve bu bölüm ile vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan sinir liflerinden oluşur.

MS’li hastalarda santral sinir sistemindeki bu beyaz maddede plak veya lezyon diye adlandırılan hasarlı alanlar görülür. Bu hasarlı alanlarda siniri çevreleyen miyelin denilen bir maddede kayıp gözlenir. Sinir sisteminde etkilenen yere ve etkilenme derecesine göre, MS hastalığının tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişebilir.

MS hastalığının belirtileri ve tedavisi kişiye özeldir. Benzer şekilde gelişen ve aynı bulgularla seyreden iki MS’li hasta bulabilmek mümkün değildir. Hastalığın bireyin kendisinde ve hastalar arasında farklı seyretmesi, hastalığın zamanlamasını, beyinde tuttuğu yeri ve bulguların şiddetini farklı kılmaktadır. Genel alarak MS’li olgularda, beynin veya omuriliğin kontrol ettiği her hangi bir fonksiyonun tam veya yarı tam kaybı gözlenir.