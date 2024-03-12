Lezzetine doyum olmaz: Ev yapımı tane tane pilav tarifi
Bu tarif, herkesin favorisi olan, lezzetiyle sofraları süsleyen pratik bir pilav tarifi sunuyor. Hem ana yemeklerin yanında hem de özel davet sofralarında tercih edebileceğiniz bu pilav tarifi, her daim lezzet garantisi sağlıyor!
Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Her türlü yemeğin yanına yakışan, doyurucu ve pratik bir yan yemek olan pilav, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezidir. Ancak lezzetli bir pilav yapmak, bazen beceri gerektirebilir. Bu tarifte, herkesin kolayca hazırlayabileceği ve lezzetinden emin olabileceği pratik bir pilav tarifi paylaşacağız. Evde bulunan temel malzemelerle yapılan bu pilav tarifi, her daim sofralarınızı şenlendirecek ve sevdiklerinizi memnun edecek. İşte, pratik pilav tarifinin adım adım detayları...
PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı pirinç
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Pirinçleri ıslatmak için;
- Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su
- Tuz
Yapılış
- Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.
- Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.
- Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır. Son olarak tuzu ekleyin.
- Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım.
- Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim.
- Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım.
- Pilavı 10-15 dk. dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.
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