Lezzetine doyum olmaz: Ev yapımı tane tane pilav tarifi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:51

Güncelleme: 12.03.2024 - 16:51

Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Her türlü yemeğin yanına yakışan, doyurucu ve pratik bir yan yemek olan pilav, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezidir. Ancak lezzetli bir pilav yapmak, bazen beceri gerektirebilir. Bu tarifte, herkesin kolayca hazırlayabileceği ve lezzetinden emin olabileceği pratik bir pilav tarifi paylaşacağız. Evde bulunan temel malzemelerle yapılan bu pilav tarifi, her daim sofralarınızı şenlendirecek ve sevdiklerinizi memnun edecek. İşte, pratik pilav tarifinin adım adım detayları...

PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

Tuz

Yapılış