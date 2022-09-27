Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı malzemeleri nelerdir?

Kıbrıs'a özgü bir yemek olan Şeftali Kebabı, adananın hem kuzeyinde hem güneyinde yapılıyor. Koyun veya keçinin "gömlek" de denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile doldurulup, dolma biçiminde sarılmak suretiyle, şişte veya ızgarada pişirilmesi şeklinde yapılan bir kebap çeşididir.