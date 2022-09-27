Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı malzemeleri nelerdir?
Şeftali kebabı tarifi...
Kuzu gömleği ılık su dolu bir kabın içerisine yerleştirilip yumuşatılır, böylece sarma işlemi kolaylaşır ve gömlek açılıp büyür, gerçek ölçülerine ulaşır.
Soğan ve maydanoz ince kıyılır. Kıymanın içine kenarda bekletilen bütün malzeme ilave edilerek yoğrulur. İç yağına başparmak kalınlığında ve uzunluğunda sıkıca köfte formunda sarılan kebap, hafif ateşle yanan kömürde pişirilir ve sıcak servis yapılır.
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