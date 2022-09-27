Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı malzemeleri nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 17:23
<p>Kıbrıs'a özgü bir yemek olan<strong> Şeftali Kebabı,</strong> adananın hem kuzeyinde hem güneyinde yapılıyor. Koyun veya keçinin "gömlek" de denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile doldurulup, dolma biçiminde sarılmak suretiyle, şişte veya ızgarada pişirilmesi şeklinde yapılan bir kebap çeşididir.</p>

Kıbrıs'a özgü bir yemek olan Şeftali Kebabı, adananın hem kuzeyinde hem güneyinde yapılıyor. Koyun veya keçinin "gömlek" de denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan ve maydanoz ile doldurulup, dolma biçiminde sarılmak suretiyle, şişte veya ızgarada pişirilmesi şeklinde yapılan bir kebap çeşididir.

<h3>Şeftali kebabı malzemeleri nelerdir?</h3> <p>Kuzu gömlek yağı</p> <p>250 gram kuzu kıyması </p> <p>250 gram dana kıyması </p> <p>250 gram soğan </p> <p>Yarım demet maydanoz </p> <p>1 çay kaşığı karabiber </p>

Şeftali kebabı malzemeleri nelerdir?

Kuzu gömlek yağı

250 gram kuzu kıyması 

250 gram dana kıyması 

250 gram soğan 

Yarım demet maydanoz 

1 çay kaşığı karabiber 

<h3>Şeftali kebabı tarifi...</h3> <p>Kuzu gömleği ılık su dolu bir kabın içerisine yerleştirilip yumuşatılır, böylece sarma işlemi kolaylaşır ve gömlek açılıp büyür, gerçek ölçülerine ulaşır.</p> <p>Soğan ve maydanoz ince kıyılır. Kıymanın içine kenarda bekletilen bütün malzeme ilave edilerek yoğrulur. İç yağına başparmak kalınlığında ve uzunluğunda sıkıca köfte formunda sarılan kebap, hafif ateşle yanan kömürde pişirilir ve sıcak servis yapılır.</p>

Şeftali kebabı tarifi...

Kuzu gömleği ılık su dolu bir kabın içerisine yerleştirilip yumuşatılır, böylece sarma işlemi kolaylaşır ve gömlek açılıp büyür, gerçek ölçülerine ulaşır.

Soğan ve maydanoz ince kıyılır. Kıymanın içine kenarda bekletilen bütün malzeme ilave edilerek yoğrulur. İç yağına başparmak kalınlığında ve uzunluğunda sıkıca köfte formunda sarılan kebap, hafif ateşle yanan kömürde pişirilir ve sıcak servis yapılır.

Şeftali kebabı Kıbrıs Mutfağı MasterChef

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