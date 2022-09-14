Pişi tarifi malzemeleri nelerdir, pişi nasıl yapılır? Pişi kaç kalori, pişinin püf noktaları neler?

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:40

Türkler arasında oldukça yaygın ve sevilen bir hamur işi olan pişi, hem pratik hem de lezzetli bir tariftir. İşte, tatlı veya tuzlu yan ürünlerle kolayca tüketebileceğiniz pişi tarifine dair ayrıntılar...

PİŞİ TARİFİNİN MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kg. un

1 tatlı kaşığı kuru maya

Tuz

Aldığı kadar ılık su

Kızartma için sıvı yağ

PİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak un derin bir kaba alın ve ortasını çukur şeklinde açın. Ardından açtığınız çukurun içerisine bütün malzemeleri ekleyin.

Hazırladığınız hamur, yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun. Eğer hamur cıvık diye un ilavesi yaparsanız katı bir hamur elde ederseniz. Hamurunuz katı olursa da pişiniz yumuşak olmayacaktır. Daha sonra hamurun üstünü örterek 40 dakika-1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan yumruk büyüklüğünde parçalar ayırın. Daha sonra bu hamurlardan küçük küçük bezeler bezeler oluşturun.

Hazırladığınız bezeleri, 0,5 cm kalındığında elinizde açın.

Pişirme aşamasına geldiğimizde tavada yağı kızdırın. Şekil verdiğiniz pişileri kızdırdığınız yağa alın ve çevirerek arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Burada ocağınızın çok harlı olmamasına dikkat edin.

Tüm hamurları aynı şekilde kızartın ve servis edin.

PİŞİ KAÇ KALORİ?

1 adet pişi 122,00 kaloridir. Pişi içeriğinde 23,00 karbonhidrat (g), 3,75 protein (g), 1,41 yağ(g), 0,75 lif(g), 119,50 sodyum(mg), 59,00 potasyum barındırır.

PİŞİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yumuşacık ve puf puf bir pişi yapmak istiyorsanız pişi hamurunun sertleşmemesine dikkat etmelisiniz. Bunun için hamur hazırlama aşamasında un miktarını abartmayın ve ölçüye dikkat edin.

Pişilerin pofuduk ve kabarık olması için en önemli kural, hamurun mayalanmasına izin vermektir.

Pişi hazırlarken hamur kadar yağı da önemlidir. Eğer sönmeyen ve lezzetli pişiler istiyorsanız muhakkak temiz ve kızgın yağ kullanın. Yağı kızdırırken yakmamanızda önemlidir. Yağ miktarını da bu tarif için bol tutmalısınız.

Eğer pişiyi çok seviyor ancak yağlı olduğu için tüketmekten çekiniyorsanız, pişi hamurunun içine bir yemek kaşığı sirke dökün. Bu hamurun fazla yağ çekmesini engeller.

Pişileri muhakkak yağdan aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde tutun ve yağını çektirin.