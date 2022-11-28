'Senden çok var' şarkısıyla 2000'lere damgasını vuran Rober Hatemo'nun son hali gündem oldu
2000'lere damgasını vuran ve 'Senden çok var', 'Beyaz ve Sen' gibi şarkılarıyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
47 yaşındaki şarkıcı bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.
2000'lerin başında seslendirdiği şarkılarla ünlenen Rober Hatemo, yıllara meydan okuyor.
ROBER HATEMO KİMDİR?
Ermeni asıllı olan Rober Hatemo, Çanakkale'de dünyaya geldi.
İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürdüğü 'Esmer' şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
İşte Hatemo'nun gündem olan görüntüleri...
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