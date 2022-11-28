'Senden çok var' şarkısıyla 2000'lere damgasını vuran Rober Hatemo'nun son hali gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:49
<p>2000'lere damgasını vuran ve '<strong>Senden çok var</strong>', '<strong>Beyaz ve Sen'</strong> gibi şarkılarıyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı <strong>Rober Hatemo</strong>'nun son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.</p>

2000'lere damgasını vuran ve 'Senden çok var', 'Beyaz ve Sen' gibi şarkılarıyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

<p>47 yaşındaki şarkıcı bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.</p>

47 yaşındaki şarkıcı bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

<p>2000'lerin başında seslendirdiği şarkılarla ünlenen Rober Hatemo, yıllara meydan okuyor.</p>

2000'lerin başında seslendirdiği şarkılarla ünlenen Rober Hatemo, yıllara meydan okuyor.

<p>ROBER HATEMO KİMDİR?</p> <p>Ermeni asıllı olan Rober Hatemo, Çanakkale'de dünyaya geldi.</p>

ROBER HATEMO KİMDİR?

Ermeni asıllı olan Rober Hatemo, Çanakkale'de dünyaya geldi.

<p>İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürdüğü '<strong>Esmer</strong>' şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.</p>

İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürdüğü 'Esmer' şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

<p><strong>İşte Hatemo'nun gündem olan görüntüleri...</strong></p>

İşte Hatemo'nun gündem olan görüntüleri...

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Rober Hatemo Senden çok var Beyaz ve Sen

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