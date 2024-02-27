Servetlerine inanamayacaksınız... Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı!

Her rol aldıkları dizi, oynadıkları reklam filmiyle gündem olan, aldıkları ücretler çok konuşulan ekranların ünlü isimlerinin şimdi de servetleri konuşuluyor.

Ünlülerin servetlerini paylaşan site, Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu belli oldu. Listedeki isimler dikkat çekti.