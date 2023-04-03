Siyasi liderler kaç yaşında? İşte en yaşlı siyasetçi!
Seçim süreci yaklaşırken yurttaşlar siyasileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'yi yöneten siyasi liderler kaç yaşında? En yaşlı siyasetçi kim? Cumhurbaşkanı adayları kaç doğumlu? Yanıtı içeriğimizde...
26 Şubat 1959 doğumlu Ahmet Davutoğlu 64 yaşındadır.
4 Nisan 1967 doğumlu Ali Babacan 55 yaşındadır.
1 Ocak 1948 doğumlu Devlet Bahçeli 75 yaşındadır.
1 Eylül 1967 doğumlu Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 55 yaşındadır.
17 Haziran 1942 doğumlu Doğu Perinçek 80 yaşındadır.
4 Haziran 1970 doğumlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 52 yaşındadır.
26 Şubat 1954 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan 69 yaşındadır.
1 Ocak 1979 doğumlu Fatih Erbakan 44 yaşındadır.
17 Aralık 1948 doğumlu Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşındadır.
23 Mayıs 1955 doğumlu ABB Başkanı Mansur Yavaş 67 yaşındadır.
18 Temmuz 1956 doğumlu Meral Akşener 66 yaşındadır.
4 Mayıs 1964 doğumlu Muharrem İnce 58 yaşındadır.
10 Nisan 1973 doğumlu Selahattin Demirtaş 49 yaşındadır.
7 Haziran 1941 doğumlu Temel Karamollaoğlu 81 yaşındadır.
3 Mart 1961 doğumlu Ümit Özdağ 62 yaşındadır.
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