Siyasi liderler kaç yaşında? İşte en yaşlı siyasetçi!

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2023 Pazartesi, 13:28
<p>Seçim süreci yaklaşırken yurttaşlar siyasileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'yi yöneten siyasi liderler kaç yaşında? En yaşlı siyasetçi kim? Cumhurbaşkanı adayları kaç doğumlu? Yanıtı içeriğimizde...</p>

Seçim süreci yaklaşırken yurttaşlar siyasileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'yi yöneten siyasi liderler kaç yaşında? En yaşlı siyasetçi kim? Cumhurbaşkanı adayları kaç doğumlu? Yanıtı içeriğimizde...

<p>26 Şubat 1959 doğumlu <strong>Ahmet Davutoğlu</strong> 64 yaşındadır.</p>

26 Şubat 1959 doğumlu Ahmet Davutoğlu 64 yaşındadır.

<p>4 Nisan 1967 doğumlu <strong>Ali Babacan</strong> 55 yaşındadır.</p>

4 Nisan 1967 doğumlu Ali Babacan 55 yaşındadır.

<p>1 Ocak 1948 doğumlu <strong>Devlet Bahçeli</strong> 75 yaşındadır.</p>

1 Ocak 1948 doğumlu Devlet Bahçeli 75 yaşındadır.

<p>1 Eylül 1967 doğumlu Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı <strong>Sinan Oğan</strong> 55 yaşındadır.</p>

1 Eylül 1967 doğumlu Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 55 yaşındadır.

<p>17 Haziran 1942 doğumlu <strong>Doğu Perinçek</strong> 80 yaşındadır.</p>

17 Haziran 1942 doğumlu Doğu Perinçek 80 yaşındadır.

<p>4 Haziran 1970 doğumlu İBB Başkanı <strong>Ekrem İmamoğlu</strong> 52 yaşındadır.</p>

4 Haziran 1970 doğumlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 52 yaşındadır.

<p>26 Şubat 1954 doğumlu <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong> 69 yaşındadır.</p>

26 Şubat 1954 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan 69 yaşındadır.

<p>1 Ocak 1979 doğumlu <strong>Fatih Erbakan</strong> 44 yaşındadır.</p>

1 Ocak 1979 doğumlu Fatih Erbakan 44 yaşındadır.

<p>17 Aralık 1948 doğumlu Cumhurbaşkanı adayı<strong> Kemal Kılıçdaroğlu</strong> 74 yaşındadır.</p>

17 Aralık 1948 doğumlu Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşındadır.

<p>23 Mayıs 1955 doğumlu ABB Başkanı <strong>Mansur Yavaş</strong> 67 yaşındadır.</p>

23 Mayıs 1955 doğumlu ABB Başkanı Mansur Yavaş 67 yaşındadır.

<p>18 Temmuz 1956 doğumlu <strong>Meral Akşener</strong> 66 yaşındadır.</p>

18 Temmuz 1956 doğumlu Meral Akşener 66 yaşındadır.

<p>4 Mayıs 1964 doğumlu <strong>Muharrem İnce</strong> 58 yaşındadır.</p>

4 Mayıs 1964 doğumlu Muharrem İnce 58 yaşındadır.

<p>10 Nisan 1973 doğumlu <strong>Selahattin Demirtaş</strong> 49 yaşındadır.</p>

10 Nisan 1973 doğumlu Selahattin Demirtaş 49 yaşındadır.

<p>7 Haziran 1941 doğumlu <strong>Temel Karamollaoğlu</strong> 81 yaşındadır.</p>

7 Haziran 1941 doğumlu Temel Karamollaoğlu 81 yaşındadır.

<p>3 Mart 1961 doğumlu <strong>Ümit Özdağ</strong> 62 yaşındadır.</p>

3 Mart 1961 doğumlu Ümit Özdağ 62 yaşındadır.

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