Soğuk havaların bağışıklık sisteminize zarar vermesini önleyin: Kış hastalıklarına karşı vücut direncini artıran 10 besin

6. YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt ve kefir, bağırsak florasını destekleyen probiyotikler içerir. Sağlıklı bir bağırsak sistemi, güçlü bir bağışıklık sisteminin temelidir.

Günlük olarak bir kâse yoğurt veya bir bardak kefir tüketmek hastalıklara karşı koruma sağlar.