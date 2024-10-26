Solaklık ve başarı arasındaki bağlantı: Dünyanın en ünlü solakları

Yüzyıllardır solak insanların farklı düşünce yapısına sahip oldukları ve bazı alanlarda sağ elini kullananlara göre daha başarılı oldukları konuşuluyor. Yapılan araştırmalar, solakların beynin belirli alanlarını daha aktif kullanabildiğini gösteriyor. Bu da onları yaratıcı düşünce, problem çözme ve sosyal zekâ gibi becerilerde öne çıkarabiliyor.