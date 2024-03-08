Son 100 yılın en büyük depremleri: Şehirler yerlebir oldu!
Dünyanın tektonik plakaları çarpışırken; birikmiş enerjilerini yeri sallayabilen, volkanik patlamaları tetikleyebilen, dağları yerinden oynatabilen ve tsunamilere neden olan dev depremler ortaya çıkıyor. Bilim insanları 1900'lerin başında deprem büyüklüğünü nasıl ölçeceklerini bulduklarından beri, gerçekten büyük bazı depremler dünyayı sarstı. İşte, son 100 yılın en büyük depremleri...
2012 Kuzey Sumatra'nın açıkları: 8.6
11 Nisan 2012 yılında, kuzey Sumatra kıyılarında 8.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem kıyıdan birkaç kilometre uzaklıkta olduğu için, Endonezya'daki Banda Aceh ve Meulaboh gibi yalnızca birkaç yerleşim merkezinde şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Büyükşehirde yalnızca hafif yapısal hasara neden oldu. Depremde doğrudan iki kişi öldü, sekiz kişi kalp krizinden öldü ve 12 kişi yaralandı.
1950 yılı, Asssam-Tibet: 8.6
15 Ağustos 1950 yılında gerçekleşen bu deprem Doğu Tibet - Assam ve Hindistan'da 1.500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgeyi yer çatlakları, büyük heyelanlar ve kum volkanları vurdu. Deprem, Çin ve Hindistan'ın bazı kentine kadar hissedildi. Deprem, nehirleri tıkayan büyük heyelanlara neden oldu.
1965 yılı Rat Adaları, Alaska: 8.7
4 Şubat 1965 yılında meydana gelen bu deprem, 10 m yükseklikte bir tsunaminin oluşmasına neden oldu. Tsunami Hawaii ve Japonya'ya kadar yayıldı. Deprem ahşap binaları çatlattı ve bir asfalt pisti ikiye ayırdı.
1906 yılı Ekvador: 8.8
31 Ocak 1906 yılındı Ekvador ve Kolombiya kıyılarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve 1.500 kişinin ölümüne neden olan güçlü bir tsunami yarattı. Tsunami, Orta Amerika kıyıları boyunca yayıldı. Hatta San Francisco ve Japonya'daki kıyı şeritlerini vurdu.
2010 yılı, Şili: 8.8
27 Şubat 2010 yılında gerçekleşen bu deprem ve tsunami Şili'nin merkezini vurdu. Doğal afet nedeniyle en az 500 kişi öldü ve 800.000 kişi yerinden oldu. 1,8 milyondan fazla insan etkilendi. Deprem, Haiti'nin Port-Au-Prince kentinde meydana gelen ve 200.000'den fazla insanı öldüren 7.0 büyüklüğündeki feci depremden sadece bir ay sonra meydana geldi.
1952 yılı, Kamçatka Yarımadası: 9.0
Dünyanın kaydedilen ilk 9.0 büyüklüğündeki depremi, 4 Kasım 1952'de Kamçatka açıklarında meydana geldi. Deprem yerel olarak 13 metrelik bir tsunami oluşturdu. Tsunami, Kalifornia'yı bile salladı. Bu depremde kimse hayatını kaybetmedi ama büyük hasara neden oldu. Dalgalar tekneleri sahile fırlattı, evlerin çarpışmasına, iskelelerin yıkılmasına, sahillerin aşındırılmasına ve yol kaplamalarının taşınmasına neden oldu.
2011 yılı, Töhoku, Japonya: 9.1
11 Mart 2011'de gerçekleşen 9.1 büyüklüğünde olan bu deprem, 15.700'den fazla kişinin ölümüne, 4.600'den fazla kişinin kaybolmasına, 5.300'den fazla kişinin yaralanmasına ve 130.900'den fazla kişinin yerinden olmasına neden olan bir tsunamiyi tetikledi. Deprem, Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ndeki nükleer reaktörlere de zarar vererek tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine yol açtı. Bu deprem, Japonya'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremdi.
2004 yılı, Sumatra Adaları: 9.1
Bu deprem tarihteki en büyük üçüncü depremdi. 1964 yılında Alaska'nın Prince William Bölgesin'deki depreminden bu yana en büyüğüydü. Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'daki 10 ülkede deprem ve ardından gelen tsunami nedeniyle yaklaşık 300.000 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,2 milyon kişi yurdundan oldu.Son derece güçlü bir sarsıntı hissedildi, ancak bu depremin en ölümcül yönü, o ana kadar kaydedilen tarihteki diğer tüm ölümlerden daha fazla ölüme neden olan tsunamiydi.
1964 yılı, Prens William Bölgesi: 9.2
Bu büyük deprem ve ardından gelen tsunami 128 can aldı. Deprem hasarı, merkez üssünün yaklaşık 120 km kuzeybatısındaki birçok kasabada hissedildi. 27 Mart 1964'te meydana gelen deprem, Kuzey Amerika ve Pasifik plakaları arasındaki sismik olarak aktif bir fay boyunca parçalandı. Deprem yaklaşık 3 dakika sürdü.
1960 yılı, Şili: 9.5
22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia kentinde meydana gelen, şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremde yaklaşık 1.655 kişi öldü. Binlerce kişi yaralandı ve evsiz kaldı. Deprem Hawaii'de 61, Japonya'da 138 ve Filipinler'de 32 kişinin ölümüne neden olan bir tsunamiyi tetikledi.
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