Son 100 yılın en büyük depremleri: Şehirler yerlebir oldu!

2004 yılı, Sumatra Adaları: 9.1

Bu deprem tarihteki en büyük üçüncü depremdi. 1964 yılında Alaska'nın Prince William Bölgesin'deki depreminden bu yana en büyüğüydü. Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'daki 10 ülkede deprem ve ardından gelen tsunami nedeniyle yaklaşık 300.000 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,2 milyon kişi yurdundan oldu.Son derece güçlü bir sarsıntı hissedildi, ancak bu depremin en ölümcül yönü, o ana kadar kaydedilen tarihteki diğer tüm ölümlerden daha fazla ölüme neden olan tsunamiydi.