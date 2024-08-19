Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi

19 Ağustos'u 20 Ağustos 2024'e bağlayan gece, "Mersinbalığı Ayı " olarak adlandırılan Ay, normalden biraz daha büyük bir parlaklıkla ve Dünya'dan bakıldığında yıldızın normalden daha büyük olduğu izlenimiyle yaz gökyüzünü aydınlatacak.