Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi
İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Kadıköy Caddebostan sahilinden ve Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.
19 Ağustos'u 20 Ağustos 2024'e bağlayan gece, "Mersinbalığı Ayı " olarak adlandırılan Ay, normalden biraz daha büyük bir parlaklıkla ve Dünya'dan bakıldığında yıldızın normalden daha büyük olduğu izlenimiyle yaz gökyüzünü aydınlatacak.
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