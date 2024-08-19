Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi

İHA
19 Ağustos 2024 Pazartesi, 10:16
Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi

İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi

Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Kadıköy Caddebostan sahilinden ve Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi.

Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor. 

Süper Ay, İstanbul'da böyle görüntülendi

19 Ağustos'u 20 Ağustos 2024'e bağlayan gece, "Mersinbalığı Ayı " olarak adlandırılan Ay, normalden biraz daha büyük bir parlaklıkla ve Dünya'dan bakıldığında yıldızın normalden daha büyük olduğu izlenimiyle yaz gökyüzünü aydınlatacak.

Süper Ay İstanbul

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