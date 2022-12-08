Sütlü Nuriye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Sütlü Nuriye tatlısının hikayesi nedir?

Sütlü Nuriye’nin Hikayesi;

Sütlü Nuriye tatllısının hikayesi, Kocaeli Valiliği'nin resmi internet sitesinde şöyle yer alıyor; Kökeni, MÖ. VIII. Yüzyılın başına kadar uzanır. Kuzey Mezopotamya'da Asuriler çok ince parçalar halinde fıstık kattıkları, ilkel pastalarını odun ateşindeki fırınlarda pişirirler ve tatlı olması için bal eklerler. Bölgede denizcilerin uğrak yeri olduğu için, bir tarifi batıdaki birçok liman kentine ulaşır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nin kuzeydoğu kıyısında kurulan bir kenttir ve Başiskele civarında yer aldığı tahmin edilen liman kenti Astakos yer almaktadır. Orada, bulunan halkın önemli bir katkısıyla pasta hamurunu ince kâğıt biçiminde yuvarlama yöntemini geliştirerek yeni biçim oluştururlar. Daha sonra bu bölgeye yerleşen Ermeniler tarçın ve karanfil eklerler. Yörede yaşayan Manavlar arasında yaşayan Nuriye adlı kadın kâğıt/yaprak biçimindeki hamuru sararak yeni bir biçim ve süt ekleyerek yeni bir tat almasını sağlar ve yörede bu tatlı “Sütlü Nuriye” adı ile anılır hale gelir.