Tam ayarında menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 11:42
<p>Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemen, özellikle yaz aylarında kullanılan taze sebzelerle bambaşka bir lezzete bürünüyor.</p> <p>Herkesin kolaylıkla yapabileceği pratik malzemelerden oluşan menemenin tam ayarında tarifi ise oldukça merak ediliyor. Peki, tam ayarında menemen tarifi nasıl olur? Menemen soğanlı mı soğansız mı yapılır?</p>

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemen, özellikle yaz aylarında kullanılan taze sebzelerle bambaşka bir lezzete bürünüyor.

Herkesin kolaylıkla yapabileceği pratik malzemelerden oluşan menemenin tam ayarında tarifi ise oldukça merak ediliyor. Peki, tam ayarında menemen tarifi nasıl olur? Menemen soğanlı mı soğansız mı yapılır?

<p><strong>MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?</strong></p> <p>Eğer sofrada menemen varsa soğanlı mı soğansız mı tartışmasına girmek kaçınılmazdır.</p> <p>Maalesef bu tartışmanın net bir cevabı yok. Ünlü şef <strong>Mehmet Yalçınkaya</strong>, menemenin soğanlı yapıldığını ifade ederken ünlü gurme <strong>Vedat Milor</strong>, bu konunun bir tercih meselesi olduğunu belirtmişti.</p> <p>Ünlü gurme Milör ayrıca bu konuda Twitter'da anket yapmıştı. Oy kullananların '<strong>%50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız</strong> olur' dedi.</p>

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?

Eğer sofrada menemen varsa soğanlı mı soğansız mı tartışmasına girmek kaçınılmazdır.

Maalesef bu tartışmanın net bir cevabı yok. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, menemenin soğanlı yapıldığını ifade ederken ünlü gurme Vedat Milor, bu konunun bir tercih meselesi olduğunu belirtmişti.

Ünlü gurme Milör ayrıca bu konuda Twitter'da anket yapmıştı. Oy kullananların '%50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur' dedi.

<p><strong>MENEMEN İÇİN MALZEMELER</strong></p> <div> <ul> <li>2 orta boy domates</li> <li>4 tane sivri biber</li> <li>2 yemek kaşığı zeytinyağı</li> <li>1 yemek kaşığı tereyağı </li> <li>2 yumurta</li> <li>Tuz</li> <li>Karabiber</li> <li>Kırmızı pul biber</li> </ul> </div> <p>İsteğe bağlı olarak üzerine kaşar peyniri veya istediğiniz bir peyniri rendeleyip serpiştirebilirsiniz.</p>

MENEMEN İÇİN MALZEMELER

  • 2 orta boy domates
  • 4 tane sivri biber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı 
  • 2 yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

İsteğe bağlı olarak üzerine kaşar peyniri veya istediğiniz bir peyniri rendeleyip serpiştirebilirsiniz.

<p><strong>MENEMEN NASIL YAPILIR?</strong></p> <p><strong>1)</strong> Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve minik küp şeklinde doğrayın.</p> <p><strong>2)</strong> Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince doğrayın. Daha sonra zeytinyağını tavada ısıtın.</p> <p><strong>3)</strong> Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip, kısık ateşte kavurun ve ardından doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.</p>

MENEMEN NASIL YAPILIR?

1) Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve minik küp şeklinde doğrayın.

2) Biberlerin çekirdeklerini temizleyip yıkayın ve ince ince doğrayın. Daha sonra zeytinyağını tavada ısıtın.

3) Tavanın içerisine ilk olarak biberleri ekleyip, kısık ateşte kavurun ve ardından doğranmış domatesleri ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

<p><strong>4)</strong> Daha sonra tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin. Bu arada domateslerin iyice pişmesi hatta erimesi gerekir.</p> <p><strong>5)</strong> Domatesler suyunu çektiğinde, isterseniz yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın ya da yumurta ve domatesleri karıştırarak kullanın.</p> <p><strong>6)</strong> Son olarak tavanın kapağını tekrar kısık ateşte pişirin.</p>

4) Daha sonra tavanın kapağını kapatıp sebzeleri iyice pişirin. Bu arada domateslerin iyice pişmesi hatta erimesi gerekir.

5) Domatesler suyunu çektiğinde, isterseniz yumurtaları sarıları bozulmayacak şekilde tavaya kırın ya da yumurta ve domatesleri karıştırarak kullanın.

6) Son olarak tavanın kapağını tekrar kısık ateşte pişirin.

<p><strong>MENEMENİN PÜF NOKTALARI</strong></p> <p><strong>1)</strong> Menemen yapımında taze sebzeler kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle kullanacağınız domatesin olgun ve sulu olmasını tercih edin.</p> <p><strong>2)</strong> Tarif listesine ek olarak farklı baharatlar ekleyebilir, maydanoz ve dereotu serpiştirebilirsiniz.</p> <p><strong>3)</strong> Menemen yaparken margarin kullanmamaya dikkat edin. Zeytinyağı ve tereyağından şaşmayın.</p>

MENEMENİN PÜF NOKTALARI

1) Menemen yapımında taze sebzeler kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle kullanacağınız domatesin olgun ve sulu olmasını tercih edin.

2) Tarif listesine ek olarak farklı baharatlar ekleyebilir, maydanoz ve dereotu serpiştirebilirsiniz.

3) Menemen yaparken margarin kullanmamaya dikkat edin. Zeytinyağı ve tereyağından şaşmayın.

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