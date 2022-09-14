Tam ayarında menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?

Eğer sofrada menemen varsa soğanlı mı soğansız mı tartışmasına girmek kaçınılmazdır.

Maalesef bu tartışmanın net bir cevabı yok. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, menemenin soğanlı yapıldığını ifade ederken ünlü gurme Vedat Milor, bu konunun bir tercih meselesi olduğunu belirtmişti.

Ünlü gurme Milör ayrıca bu konuda Twitter'da anket yapmıştı. Oy kullananların '%50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur' dedi.