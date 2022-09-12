Kazandibi tarifi! Kazandibi malzemeleri nelerdir, kazandibi tatlısı nasıl yapılır? Kazandibi kaç kalori?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 11:19

Yumuşacık ve lezzetli bir tatlı olan kazandibi, hem hafifliği hem de pratikliği ile en çok tarifi aranan tatlılar arasında geliyor. Ünlü yemek programı Masterchef'te yapılmasıyla tekrar gündeme gelen kazandibi tatlısının tarifini derledik. İşte, tarifin ayrıntıları...

Malzemeler:

4 su bardağı süt

1.5 su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

20 gr margarin

1 çay bardağı file badem

Tepsinin altı için:

20 gr margarin

3 çorba kaşığı tozşeker

KAZANDİBİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Mısır ve buğday nişastasını, pirinç unu ve vanilyayı geniş bir kapta karıştırın. 1.5 su bardağı süt ekleyip çırpma teli ile karıştırın.

Kalan süt ve tozşekeri tencereye koyun. Kısık ateşte malzemeleri sürekli karıştırarak ısıtın. Pirinç unlu karışımı azar azar karışıma dökün.

Malzemeler muhallebi kıvamını alınca, 1 kaşık margarin ve file bademi ilave edin. İyice karıştırıp ocaktan alın.

Yuvarlak bir tepsiyi 1 kaşık margarinle yağlayıp 3 kaşık şekeri tepsinin dibini kaplayacak şekilde serpiştirin.

Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün. Tepsiyi sık sık çevirerek orta ateşte 15 dakika pişirin. Soğuyunca servis tabağına ters çevirip, kare şeklinde kesin ve servis edin.

KAZANDİBİ KAÇ KALORİ?

1 porsiyon kazandibi içinde 200 kalori bulundurur. Kazandibindeki kalori miktarı düşük tutulmak isteniyorsa, şeker miktarını az tutmak yerinde olur.