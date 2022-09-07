Pumpum çorbasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Pumpum çorbası hangi yöreye ait, tarifi nasıl?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:07

Bartın yöresine ait bir tarif olan pumpum çorbası, farklı bir çorba denemek isteyenler için oldukça ideal ve sağlıklı bir lezzet. İşte, merak edilen o çorbanın tarifi...

PUMPUM ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı mısır unu

5 su bardağı et suyu

2 dilim kavurma

Tuz

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

PUMPUM ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye önce et suyunu koyun. Ardından mısır ununu et suyuna sürekli karıştırarak ekleyin.

Et suyu ve mısır ununa kaynayana kadar karıştırın.

Daha sonra kavurmayı tavada 5 dakika kadar kavurun ve kaynayıp koyulaşan çorbanın üzerine ekleyip, tekrar karıştırın.