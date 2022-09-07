Pumpum çorbasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Pumpum çorbası hangi yöreye ait, tarifi nasıl?

Türkiye'nin özgün lezzetlerin olan pum pum çorbası ismiyle dikkat çeken bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Pumpum çorbasının malzemleri nelerdir, nasıl yapılır? Pumpum çorbası hangi yöreye ait, tarifi nasıl?

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:07
Pumpum çorbasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Pumpum çorbası hangi yöreye ait, tarifi nasıl?
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Bartın yöresine ait bir tarif olan pumpum çorbası, farklı bir çorba denemek isteyenler için oldukça ideal ve sağlıklı bir lezzet. İşte, merak edilen o çorbanın tarifi...

PUMPUM ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı mısır unu
  •  5 su bardağı et suyu 
  • 2 dilim kavurma
  • Tuz

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

PUMPUM ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Tencereye önce  et suyunu koyun. Ardından mısır ununu et suyuna sürekli karıştırarak ekleyin. 
  • Et suyu ve mısır ununa kaynayana kadar karıştırın.
  • Daha sonra kavurmayı tavada 5 dakika kadar kavurun ve kaynayıp koyulaşan çorbanın üzerine ekleyip, tekrar  karıştırın.
  • Son olarak çorbanın tuzunu ayarlayın ve tereyağ ile kırmızıbiberi yakıp, çorbanın üstüne dökün.

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