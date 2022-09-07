Kocakarı gerdanı malzemeleri neler, nasıl yapılır? Kocakarı gerdanı nerenin yemeği? Kolay baklava tarifi...

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:10

Yemek kültürüyle ön plana çıkan Türkiye'de, sadece baklavanın bile binbir çeşit tarifi mevcuttur. Bu tariflerden biri olan Kocakarı gerdanı, oldukça araştırılan yemekler arasında yer alıyor. İşte, Kocakarı gerdanı tatlısının tarifi..

KOCAKARI GERDANI MALZEMELERİ NELER?

Baklava hamuru için;

1 su bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı yoğurt

1 fincan süt

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

1 çimdik tuz

1 paket kabartma tozu

Yeteri kadar un

Açmak için;

Buğday ya da mısır nişastası

Şerbeti için;

4 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

Yarım dilim limon

Üzeri için;

1 çay bardağı kadar eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

Arası için;

1 su bardağı robotta iri çekilmiş fındık

KOCAKARI GERDANI NASIL YAPILIR?



Geniş bir kabın içerisine yumurta, yoğurt ve ayçiçek yağını dökün.

Daha sonra süt, 1 çimdik tuz ve 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekleyip, kapın içerisinde güzelce karıştırın.

Aynı kabın içine kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyin. Karışımı iyice yoğurarak, yumuşacık kıvamlı bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya ayırın. Bu parçaların üzerini streçle kapatıp, dinlendirin.

Hamurlar dinlenirken bir yandan şerbeti hazırlayın. Bunun için su ve şekeri bir tencereye ekleyip, orta ateşte kaynatın.

Şerbet için limonu da ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Şerbeti soğuması için bir kenara alın.

Hazırladığınız hamurları nişasta yardımıyla tabak büyüklüğünde tek tek açın ve yufka elde edin.

Yufkaların üzerine fındık serpin ve oklavaya sarıp iki taraftan ters şekilde ortaya doğru büzün.

Oklavadan çıkarın ve istediğiniz boyutta kesip, tepsiye yerleştirin.

Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayıp tepsiyi doldurun.

Erittiğiniz tereyağı ve ayçiçeği yağını hazırladığınız koca karı gerdanı tatlısının üzerine gezdirin.

180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.