Kocakarı gerdanı malzemeleri neler, nasıl yapılır? Kocakarı gerdanı nerenin yemeği? Kolay baklava tarifi...
Oldukça geniş bir kültüre sahip olan Türkiye, bu birikimini yemek alanına da yansıtıyor. Karadeniz yöresinde sıklıkla yapılan, adıyla da oldukça dikkat çeken bir tatlı olarak görülen koca karı gerdanı tatlısı, aslında pratik bir burgu baklava tarifidir. Peki, Kocakarı gerdanı malzemeleri neler, nasıl yapılır? Kocakarı gerdanı nerenin yemeği? Kolay baklava tarifi...
Yemek kültürüyle ön plana çıkan Türkiye'de, sadece baklavanın bile binbir çeşit tarifi mevcuttur. Bu tariflerden biri olan Kocakarı gerdanı, oldukça araştırılan yemekler arasında yer alıyor. İşte, Kocakarı gerdanı tatlısının tarifi..
KOCAKARI GERDANI MALZEMELERİ NELER?
Baklava hamuru için;
- 1 su bardağı ayçiçeği yağı
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 fincan süt
- 2 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 1 çimdik tuz
- 1 paket kabartma tozu
- Yeteri kadar un
Açmak için;
- Buğday ya da mısır nişastası
Şerbeti için;
- 4 su bardağı su
- 4 su bardağı toz şeker
- Yarım dilim limon
Üzeri için;
- 1 çay bardağı kadar eritilmiş tereyağı
- 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
Arası için;
- 1 su bardağı robotta iri çekilmiş fındık
KOCAKARI GERDANI NASIL YAPILIR?
- Geniş bir kabın içerisine yumurta, yoğurt ve ayçiçek yağını dökün.
- Daha sonra süt, 1 çimdik tuz ve 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekleyip, kapın içerisinde güzelce karıştırın.
- Aynı kabın içine kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyin. Karışımı iyice yoğurarak, yumuşacık kıvamlı bir hamur elde edin.
- Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya ayırın. Bu parçaların üzerini streçle kapatıp, dinlendirin.
- Hamurlar dinlenirken bir yandan şerbeti hazırlayın. Bunun için su ve şekeri bir tencereye ekleyip, orta ateşte kaynatın.
- Şerbet için limonu da ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Şerbeti soğuması için bir kenara alın.
- Hazırladığınız hamurları nişasta yardımıyla tabak büyüklüğünde tek tek açın ve yufka elde edin.
- Yufkaların üzerine fındık serpin ve oklavaya sarıp iki taraftan ters şekilde ortaya doğru büzün.
- Oklavadan çıkarın ve istediğiniz boyutta kesip, tepsiye yerleştirin.
- Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayıp tepsiyi doldurun.
- Erittiğiniz tereyağı ve ayçiçeği yağını hazırladığınız koca karı gerdanı tatlısının üzerine gezdirin.
- 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.
- Fırından çıkan tatlıyı 5-10 dakika kadar dinlendirdikten sonra. Soğuk şerbeti üzerinde dökün. Tatlının şerbeti iyice alması için bir müddet bekleyin, buzdolabına koyarsanız daha etkili olabilir.
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