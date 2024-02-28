Tarihin en gizemli nesneleri: Sırları açıklanamıyor...

VOYNİCH ELYAZMASI

Voynich elyazması, muhtemelen dünyanın en gizemli kitabıdır. Yazarı bilinmiyor, deşifre edilemeyen bir dilde yazılmış ve sayfaları, açıklanamayan sembollerle ve tuhaf illüstrasyonlarla dolu. Elyazmasını bu denli olağandışı yapan, bilinen hiçbir bir yazı sistemi ile herhangi bir ortak noktası olmayan, tamamen özgün bir alfabe kullanılarak yazılmış olması. Akılların ermediği bu elyazması, 20. yüzyıl boyunca, kriptografları şaşırtmaya devam etti. Günümüzde hala deşifre edilebilmiş değil.