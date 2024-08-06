Tarihin en ilginç gerçekleri: Bu bilgiler ağzınızı açık bıraktıracak!
En iyi eğitimli insanlar bile tarih hakkında bilinebilecek her şeyi bildiklerini söyleyemezler; tarih, insanın aşina olması için sonsuza kadar zaman harcayacağı sonsuz bir bilgi, büyüleyici hikayeler ve merak uyandırıcı olaylar kaynağıdır. İşte, Tarihin en ilginç gerçekleri...
KEDİLERİN TARIMLA OLAN BAĞLANTISI
İnsanlar yaklaşık 12000 yıl önce tarımı geliştirdiler. Tahıl depolayarak çok sayıda kemirgen çoğaldı. Kediler kemirgenleri yemek için ortaya çıktı ve insanlar kedilere bakarlarsa kedilerin kemirgenleri kontrol edeceğini öğrendiler. Bu nedenle, ev kedisinin evcilleştirilmesine yol açan şey tarımın icadıydı.
HOLLANDA VE KANADA'NIN İLGİNÇ ANTLAŞMASI
Hollanda, 2. Dünya Savaşı sırasında kurtardıkları laleler için her yıl Kanada'ya 20.000 lale gönderiyor.
MOĞOLLARI ENGELLEYEN TAYFUNLAR
Moğolların Japonya'yı işgali bir tayfun tarafından durduruldu. Tekrar denediklerinde başka bir tayfun tarafından durduruldular. Bugüne kadar o yerde kaydedilen tek iki tayfun bunlardı.
BÜYÜK ÇİN KITLIĞININ "KUŞ" KADAR SEBEBİ
1960 yılında Çin'de Çin serçesi avı başladı. Amacı ekinleri korumaktı ancak avcısı kalmayan çekirge istilasına izin verdi ve bu da büyük Çin kıtlığına neden oldu.
İNSANLIK NEREDEYSE YOK OLDU
İnsanlık muhtemelen yaklaşık 900.000 yıl önce, atalarımızın üreyen yaklaşık 1280 bireye kadar düştüğü ve 117.000 yıl boyunca bu sayıda kaldığı zaman neredeyse yok oldu.
BENJAMIN FRANKLIN VE SILENCE DOGOOD
1722'de, Boston'da yayımlanan The Courant gazetesinin okurları, keskin bir zekaya sahip dul bir kadın olan Mrs. Silence Dogood'un yazılarına hayran kaldılar. Aylar sonra, Silence Dogood'un aslında 16 yaşındaki Benjamin Franklin olduğu ortaya çıktı.
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