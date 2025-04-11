Tarihteki en garip hükümdar ölümleri: Bu kralları tahtları bile koruyamadı
Krallar, herhangi bir insanın en sıra dışı hayatlarından daha farklı bir yaşam yaşarlar. Görünüşte sınırsız bir servete, güce ve istediklerini yapmak için zamana sahip olurlar. Ancak, sonunda onlar da hayatlarını kaybeder. İşte, Tarihteki en garip hükümdar ölümleri...
Bazı krallar, tahtlarının güvenliğine aşırı derecede bağlıdır ve neredeyse ölümden bile korkmazlar. Ancak, bu ölümden korkmayan kralların tarihe geçme nedenleri nasıl öldükleri oldu. İşte, Tarihe ölüm şekilleriyle geçen hükümdarlar...
MAYMUN ISIRIĞIYLA ÖLEN YUNAN KRAL I. ALEKSANDROS
Yunanistan Kralı I. Aleksandros, 100 yıl önce, 27 yaşında hayatını kaybetti. 1917 yılında, Yunanistan'ın Büyük Savaş'a (I. Dünya Savaşı) katılıp katılmaması gerektiği konusunda büyük bir anlaşmazlık vardı. Sonunda, Aleksandros’un babası I. Konstantin tahtı terk etmek zorunda kaldı böylece Aleksandros, henüz 24 yaşındayken kral oldu. Aleksandros savaşta büyük bir rol oynamadı, ancak Yunanistan’ın sınırlarını genişleterek iz bırakmaya hazırlanıyordu. Ancak bunu yapamadan önce, köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkmaya karar verdi.
Bu yürüyüş, Atina dışındaki özel bir parkta gerçekleşti; görünüşe göre saray çalışanlarına ait birkaç maymun da parkta dolaşıyordu. Bu maymunlardan biri, Aleksandros’un Alman kurdu cinsi köpeğine saldırdı. Aleksandros hayvanları ayırmaya çalışırken başka bir maymun ona saldırdı. Saray görevlileri yardımına koştuğunda yaraları temizlendi ve Aleksandros kendini iyi hissettiğini söyledi. Ancak aslında hiç de iyi değildi. Aynı gece, ısırıklar enfekte oldu ve Aleksandros ciddi şekilde hastalandı. Doktorlar, en az bir ısırığın bulunduğu bacağının kesilmesini önerdi; ancak hiçbir doktor, ameliyatın ters gitmesi durumunda sorumluluk almak istemedi. Bu yüzden doktorlar hiçbir şey yapmadı ve zavallı genç Yunan kralı, ilk saldırıdan 23 gün sonra oldukça acılı bir şekilde hayatını kaybetti.
ŞARAPLA YAKILAN II. CHARLES
14. yüzyılın sonlarında tıp bilgisi günümüzdekiyle kıyaslanamayacak kadar ilkel seviyedeydi. Dolayısıyla, Navarre Kralı II. Charles (bugünkü İspanya’nın kuzeyinde) hastalandığında, doktorları hastalığı vücudundan çekip çıkarmak umuduyla çarşaflarını damıtılmış şarapla ıslatmaya karar verdiler. Ancak, bununla da yetinmediler. Ardından, bir hizmetçi kralı bu şarapla ıslatılmış çarşaflara dikerek tamamen sarıp sarmaladı böylece sözde iyileştirici etkilerin daha iyi işe yarayacağına inanıyorlardı.
Ya hizmetçi ipliği yakmak isterken ya da kralı sıcak tutmak için yatağa yerleştirilen közler nedeniyle, yanıcı maddelerle sarılı olan kralın üzerine bir kıvılcımla yanmaya başladı. Bir anda, kumaş tabutuna dikilmiş olan kral alev aldı. II. Charles, çarşafların içinden çıkamadan oracıkta cayır cayır yanarak hayatını kaybetti.
DÜĞÜN GÜNÜNDE BURUN KANAMASINDAN ÖLEN ATTİLA
Attila, 453 yılında bir kez daha evlenmişti ve düğün gecesini bol miktarda alkol tüketerek kutluyordu. Ertesi sabah, askerleri saygıdeğer liderlerini bulamayınca endişelenmeye başladı. Attila’nın çadırına daldıklarında, yeni eşinin kanlar içindeki bedeni başında ağladığını gördüler. Görünüşe göre, Attila uykusunda şiddetli bir burun kanaması geçirmiş ve kendi kanında boğularak hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle ilgili sabotaj ya da suikast söylentileri yıllardır dolaşsa da, çoğu kişi bunun sadece trajik bir kaza olduğuna inanıyor.
İNGİLTERE'NİN NORMAN KRALI WILLIAM'IN KARNI PATLADI
William gençliğinde atletik bir yapıya sahipti; ancak yıllar içinde oldukça kilo aldı. Rivayete göre, at üzerinde olduğu bir sırada William’ın iri göbeği eyerin ön kısmındaki topuza (pommel) şiddetle çarptı. O dönemde bu topuzlar ahşaptan yapılırdı, oldukça yüksek olurdu ve bazen metal parçalar da içerirdi. Anlatılanlara göre, William’ın karnı bu topuza öyle bir kuvvetle çarptı ki, bu darbe onun ölümcül yaralanmasına sebep oldu. Darbenin ardından William’ın iç organları parçalandı ve iflas etti ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.
CİVA YİYEREK ÖLEN QIN SHI HUANGDI
'Ölümsüz Ordu'nun kumandanı olan Qin Shi Huangdi, hiçbir zaman ölmeyeceğine inanıyordu. Ve bu amacına ulaşmasını sağlayacak şeyi bulduğunu düşünüyordu: cıva.O dönemde “yaşam iksiri” olarak kabul edilen cıvanın, günümüzde aslında son derece zehirli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Qin Shi Huangdi'nin bir süre bal ve cıva karışımlı şaraplar içtikten sonra ölmesi çok da şaşırtıcı değil.
Günümüzde hâlâ, Terrakota Ordusu’nun bulunduğu alan aşırı derecede toksik olarak kabul ediliyor. Qin Shi Huangdi’nin mezarı hâlâ açılmadı; bunun en önemli sebeplerinden biri de, mezarın etrafında cıva nehirleri olduğu yönündeki güçlü inanç olarak biliniyor.
TAHTI KIRILARAK ÖLEN 1. BELA
Béla, 11. yüzyılda bir hükümdar olarak oldukça başarılıydı Macaristan’ı özgür bir ulus olarak korumak için Kutsal Roma İmparatorluğu’na karşı başarılı bir savaş yürütmüştü. Yeni bir savaşa hazırlanıyordu ve krallık iddiasını daha da pekiştirmek üzereydi.
Ancak bu yeni sefer için yapılan kutlamalar sırasında, kraliyet marangozu, ciddi bir hata yaptı. Görünüşe göre kralın oturduğu taht, yeterince sağlam değildi; Béla tahtta otururken sandalye çöktü ve kral düşerek aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.
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