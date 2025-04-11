Tarihteki en garip hükümdar ölümleri: Bu kralları tahtları bile koruyamadı

MAYMUN ISIRIĞIYLA ÖLEN YUNAN KRAL I. ALEKSANDROS

Yunanistan Kralı I. Aleksandros, 100 yıl önce, 27 yaşında hayatını kaybetti. 1917 yılında, Yunanistan'ın Büyük Savaş'a (I. Dünya Savaşı) katılıp katılmaması gerektiği konusunda büyük bir anlaşmazlık vardı. Sonunda, Aleksandros’un babası I. Konstantin tahtı terk etmek zorunda kaldı böylece Aleksandros, henüz 24 yaşındayken kral oldu. Aleksandros savaşta büyük bir rol oynamadı, ancak Yunanistan’ın sınırlarını genişleterek iz bırakmaya hazırlanıyordu. Ancak bunu yapamadan önce, köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkmaya karar verdi.

Bu yürüyüş, Atina dışındaki özel bir parkta gerçekleşti; görünüşe göre saray çalışanlarına ait birkaç maymun da parkta dolaşıyordu. Bu maymunlardan biri, Aleksandros’un Alman kurdu cinsi köpeğine saldırdı. Aleksandros hayvanları ayırmaya çalışırken başka bir maymun ona saldırdı. Saray görevlileri yardımına koştuğunda yaraları temizlendi ve Aleksandros kendini iyi hissettiğini söyledi. Ancak aslında hiç de iyi değildi. Aynı gece, ısırıklar enfekte oldu ve Aleksandros ciddi şekilde hastalandı. Doktorlar, en az bir ısırığın bulunduğu bacağının kesilmesini önerdi; ancak hiçbir doktor, ameliyatın ters gitmesi durumunda sorumluluk almak istemedi. Bu yüzden doktorlar hiçbir şey yapmadı ve zavallı genç Yunan kralı, ilk saldırıdan 23 gün sonra oldukça acılı bir şekilde hayatını kaybetti.