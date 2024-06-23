Kerem Bürsin'le rol arkadaşı olacak: Melisa Döngel, 'Son of a Rich' filminde

Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:56

Güncelleme: 23.06.2024 - 09:56

Kerem Bürsin’in başrolünde olduğu "Son of a Rich" filminin çekimleri yakında başlayacak. Onur Ünlü’nün yöneteceği filmde Bürsin'in partneri Melis Sezen olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bürsin ile Sezen'i bir araya getiren filme son olarak oyuncu Melisa Döngel dahil oldu. Döngel filmde Dilber karakterine hayat verecek.

Kerem Bürsin’in "Mete" karakterine hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil "Sami", Ahmet Mümtaz Taylan “Teoman”, Cemal Hünal "Halis” ve Güven Kıraç "Yavuz" rollerine hayat verecek.

Ecem Özkaya, Sadi Celil Cengiz, Efekan Can, Evliya Aykan, Değer Soysal ve Eda Şölenci’nin de kadrosuna dahil olduğu film, zengin bir iş insanının şımarık oğlu Mete’nin, babasının onu 16. yüzyıl Osmanlı şehrinde bir hizmetkar olarak reenkarne olduğuna inandırdığı bir hikayeyi anlatıyor.

Rusya‘da gişe rekorları kıran filmin uyarlamasının vizyon tarihi henüz bilinmiyor.