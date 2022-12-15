"Türkiye’nin Dünyaya Armağanı”: Küre Dağları
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ormanlık alanlar beyaza büründü.
Kar yağışı sonrası bölgede sis de etkili oldu.
Bozkurt ilçesine bağlı Çiçekyayla ve Ortasökü köyleri ile Yaralıgöz Dağı'nda ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Yükseklerdeki kar ve sis güzel manzaralar oluşturdu.
Küre Dağları nerededir?
Küre dağları, Kastamonu ve Bartın il sınırları içerisinde kalmaktadır. İdarî olarak millî park çevresindeki ilçe merkezleri ise Azdavay, Pınarbaşı, Ulus, Kurucaşile, Amasra ve Cide'dir
1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları’nda korumada öncelikli alanlardan birisi olarak seçilen Küre Dağları, 2000 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Bu kararla WWF’nin III. Milenyuma girerken başlattığı “Yaşayan Gezegen Kampanyası” çerçevesinde “Türkiye’nin Dünyaya Armağanı” kabul edilmiştir. 2012 itibariyle Avrupa’nın seçkin koruma alanlarını simgeleyen Pan Park’lar arasında yerini aldı. Böylece, Küre Dağları Milli Parkı Avrupa’nın 13'üncü, Türkiye’nin ise ilk Pan Park’ı olarak ilan edilmiştir. Küre Dağları Milli Parkı, Batı Karadeniz Bölümü'nün Küre Dağları üzerinde en zengin flora ve faunaya sahip yörelerinden biridir.
Küre Dağları'nda hangi hangi hayvanlar yaşar?
Parkta yaşayan hayvanlar arasında geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler bulunmaktadır.
Küre Dağları Milli Park'ında gezilecek yerler nelerdir?
Pınarbaşı ilçesinde Eko Turizm merkezi olan Paşa Konağı konaklama yeri olarak Küre Dağları’ndaki keşiflerinizde kullanacağınız bir merkez olacaktır. Milli Park ve çevresinde görülmesi gereken yerl
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