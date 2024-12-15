Türkiye'nin en ilginç meyveleri bu bahçede yetişiyor: Buda'nın eli, havyar limonu....

‘DIŞI NORMAL LİMON FAKAT ÇOK FARKLI GÖRÜNÜYOR’

Üretim alanında narenciye türlerine yönelik bir de hobi ve Ar-Ge bahçesi kurduklarını belirten Erüst, “Hobi bahçemizde farklı tür ürünler var. Örneğin Buda'nın eli gibi. Aslında bir limon çeşidi olan ve Buda'nın eli olarak adlandırılan bu meyve, dış kabuğu rendelenerek kullanılabiliyor. Bu bir limon çeşidi fakat içinde limon gibi su yok.

Limonun kabuğu ve altındaki beyaz kısmı içini komple kaplıyor. Limonun sulu kısmı yok. Dışı normal limon fakat çok farklı görünüyor. Deneme ve Ar-Ge amaçlı yurt dışından getirdik. 5 yıllık bir ağacımız, gün geçtikçe verimliliği artıyor. Bu yıl meyvesi daha da bol. Ama satışı yapılmayan bir ürün" diye konuştu.

Belki de Türkiye'de tek olan bu limon türünün dışında bergamot, pomelo ve şadok diye bilinen tanesi 2 kilogramı bulabilen dev meyve, dünyanın en küçük mandalinası gibi farklı tür ağaçların da bulunduğu bahçede, ayrıca çok küçük bir limon türü olan havyar limonu var.