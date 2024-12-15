Türkiye'nin en ilginç meyveleri bu bahçede yetişiyor: Buda'nın eli, havyar limonu....
Antalya'da bir tarım firmasına ait hobi ve Ar-Ge bahçesinde, Buda'nın eli, havyar limonu, dünyanın en küçük mandalinası gibi ilginç narenciye türleri bulunuyor
Antalya'da özel tarım ürünleri üretimi yapan bir firmanın hobi ve Ar-Ge çalışmaları yürütülen bahçesinde, ilginç narenciye türleri bulunuyor. Firmanın ürün geliştirme müdürü Elif Erüst, Antalya'da 1939 yılında kurulan bir tarım şirketi olduklarını belirterek, “Ben beşinci kuşak olarak babamla beraber şirketi yönetmekteyiz. 180 çeşit ürünümüz var. Ama normal ürünler değil, daha çok yenilebilir çiçekler, mikro ürünler ve mini sebzeler. Daha çok yurt içinde olmak üzere yurt dışında da çalıştığımız yerler var. Marketlere ve restoranlara ürünlerimizi gönderiyoruz. Yenilebilir çiçeklerimiz ve mini ürünlerimizi şeflerimiz tabak süslemelerinde kullanıyor, tabakları renklendiriyor" dedi.
‘DIŞI NORMAL LİMON FAKAT ÇOK FARKLI GÖRÜNÜYOR’
Üretim alanında narenciye türlerine yönelik bir de hobi ve Ar-Ge bahçesi kurduklarını belirten Erüst, “Hobi bahçemizde farklı tür ürünler var. Örneğin Buda'nın eli gibi. Aslında bir limon çeşidi olan ve Buda'nın eli olarak adlandırılan bu meyve, dış kabuğu rendelenerek kullanılabiliyor. Bu bir limon çeşidi fakat içinde limon gibi su yok.
Limonun kabuğu ve altındaki beyaz kısmı içini komple kaplıyor. Limonun sulu kısmı yok. Dışı normal limon fakat çok farklı görünüyor. Deneme ve Ar-Ge amaçlı yurt dışından getirdik. 5 yıllık bir ağacımız, gün geçtikçe verimliliği artıyor. Bu yıl meyvesi daha da bol. Ama satışı yapılmayan bir ürün" diye konuştu.
Belki de Türkiye'de tek olan bu limon türünün dışında bergamot, pomelo ve şadok diye bilinen tanesi 2 kilogramı bulabilen dev meyve, dünyanın en küçük mandalinası gibi farklı tür ağaçların da bulunduğu bahçede, ayrıca çok küçük bir limon türü olan havyar limonu var.
En küçük mandalina olarak geçen mandalina türünü de tanıtan Erüst, “Diğer mandalinalara göre çok küçük. Üç yaşında bir ağacımız var. Bu ağacı da yine yurt dışından getirdik. Hem hobi hem Ar-Ge olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an çok başarılı. Gün geçtikçe verimliliği daha çok artıyor. Satışa da koymayı düşünüyoruz. Tadı çok lezzetli ve kabuğu ince, çekirdeği de olmuyor" dedi.
Türkiye için nadir ve çok yeni bir ürün olan Buda'nın eli olarak adlandırılan limon türü, görünümü nedeniyle Buda heykelinin eline benzetildiği için bu şekilde isimlendirildi. Bu ilginç limon türünü ilk kez gören ve şaşkınlık yaşayan birçok kişi, 'Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı' filminde önemli bir karakter olan lanetli korsan kaptan Davy Jones'in ahtapot sakalına benzetiyor.
Ana vatanı Çin olan bu meyvenin bergamot gibi sadece kabuğu tüketilebiliyor. Parmaklı limon görünümünde, güzel bir koku ve aroması yüksek bu limon türü, çay, kokteyl ve meyve sularında kullanılabiliyor.
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