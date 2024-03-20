Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı: Türkiye’nin yüzü gülmüyor… Diğer ülkeler ne kadar mutlu?

Rapora göre, Türkiye’nin mutluluk oranı küresel düzeyde düşük kalırken; gençlerde yaşlılara göre daha da düşük ölçüldü. Dünyanın en mutlu ülkesi olan Finlandiya ise üst üste yedinci kez mutluluk listesinin en başında yer aldı. Finlandiya’yı Danimarka, İzlanda ve İsveç izledi.