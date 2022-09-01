TV yayın akışı 1 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 10:22
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül perşembe günü TV yayın akışı...</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül perşembe günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI  </strong>   20:00 Yabancı Sinema Dolittle       </p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI        </strong>20:00 Kusursuz Kiracı<strong> </strong></p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI      </strong>20:00 Duy Beni</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI             </strong> 20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI           </strong>20:00 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI              </strong>20:00 Yabancı Sinema John Wick 3</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI    </strong>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi </p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI         </strong>  20:00 Karar Perdesi</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema Dolittle       

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kusursuz Kiracı 

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Duy Beni

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Yabancı Sinema John Wick 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00 Karar Perdesi

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Ortası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Dolittle</p> <p>22:15 Yabancı Sinema Dolittle</p> <p>02:00 Yabancı Sinema Vampir Kız Kardeşler</p> <p>03:30 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:45 Magazin D Yaz</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Dolittle

22:15 Yabancı Sinema Dolittle

02:00 Yabancı Sinema Vampir Kız Kardeşler

03:30 Gelinim Mutfakta

05:45 Magazin D Yaz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>22:30 Kazanan Restoran</p> <p>00:00 İlk Buluşma</p> <p>01:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>03:30 Kazanan Restoran</p> <p>04:30 Kamera Arkası</p> <p>05:00 Her Yere Sen</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

22:30 Kazanan Restoran

00:00 İlk Buluşma

01:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

03:30 Kazanan Restoran

04:30 Kamera Arkası

05:00 Her Yere Sen

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı</p> <p>06:40 Yedi Numara</p> <p>11:50 Çırak </p> <p>12:20 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:45 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu</p> <p>23:00 Kasaba Doktoru</p> <p>02:05 Masumlar Apartmanı</p> <p>04:15 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:40 Yedi Numara

11:50 Çırak 

12:20 Masumlar Apartmanı

15:45 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

23:00 Kasaba Doktoru

02:05 Masumlar Apartmanı

04:15 Balkan Ninnisi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema John Wick 3</p> <p>22:30 Yabancı Sinema Gece Gündüz</p> <p>00:40 Yabancı Sinema John Wick 3</p> <p>03:10 Mutfak Bahane</p> <p>05:10 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema John Wick 3

22:30 Yabancı Sinema Gece Gündüz

00:40 Yabancı Sinema John Wick 3

03:10 Mutfak Bahane

05:10 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Yabancı Sinema Ip Man 4: Final</p> <p>02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Yabancı Sinema Ip Man 4: Final

02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kısa Film Kuşağı</p> <p>07:30 Hayat Sanat</p> <p>08:00 Evliya Çelebi</p> <p>08:45 Randevu</p> <p>09:00 Tiyatro Dünyası</p> <p>09:30 Tarihin Ruhu</p> <p>10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>11:00 Koleksiyoner</p> <p>11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>13:00 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>14:00 Yerli Sinema: Ben O Değilim</p> <p>16:15 Yönetmen Sineması</p> <p>16:45 Türkiye Atlası</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini</p> <p>19:00 Sinema +</p> <p>19:45 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>20:00 Karar Perdesi</p> <p>21:00 Sessizce</p> <p>21:30 İzler Suretler</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)</p> <p>00:00 Eşik</p> <p>00:30 Karar Perdesi</p> <p>01:30 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)</p> <p>03:30 Sinema +</p> <p>04:15 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>04:30 Kelimeler ve Şeyler</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:00 Kısa Film Kuşağı

07:30 Hayat Sanat

08:00 Evliya Çelebi

08:45 Randevu

09:00 Tiyatro Dünyası

09:30 Tarihin Ruhu

10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

11:00 Koleksiyoner

11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:00 Hayat Sanat

12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00 Edebiyat Söyleşileri

14:00 Yerli Sinema: Ben O Değilim

16:15 Yönetmen Sineması

16:45 Türkiye Atlası

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini

19:00 Sinema +

19:45 Geri Dönüşen Sanat

20:00 Karar Perdesi

21:00 Sessizce

21:30 İzler Suretler

22:00 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)

00:00 Eşik

00:30 Karar Perdesi

01:30 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)

03:30 Sinema +

04:15 Geri Dönüşen Sanat

04:30 Kelimeler ve Şeyler

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