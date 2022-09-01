TV yayın akışı 1 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Eylül perşembe günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Dolittle
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Duy Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Sinema Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema John Wick 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Karar Perdesi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Dolittle
22:15 Yabancı Sinema Dolittle
02:00 Yabancı Sinema Vampir Kız Kardeşler
03:30 Gelinim Mutfakta
05:45 Magazin D Yaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
22:30 Kazanan Restoran
00:00 İlk Buluşma
01:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
03:30 Kazanan Restoran
04:30 Kamera Arkası
05:00 Her Yere Sen
06:00 İnadına Aşk
TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:00 Kısa Film Kuşağı
07:30 Hayat Sanat
08:00 Evliya Çelebi
08:45 Randevu
09:00 Tiyatro Dünyası
09:30 Tarihin Ruhu
10:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
11:00 Koleksiyoner
11:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:00 Hayat Sanat
12:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00 Edebiyat Söyleşileri
14:00 Yerli Sinema: Ben O Değilim
16:15 Yönetmen Sineması
16:45 Türkiye Atlası
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Biruni: Bir Medeniyetin Bilgini
19:00 Sinema +
19:45 Geri Dönüşen Sanat
20:00 Karar Perdesi
21:00 Sessizce
21:30 İzler Suretler
22:00 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)
00:00 Eşik
00:30 Karar Perdesi
01:30 Yabancı Sinema: Poppie Nongena'nın Uzun Yolculuğu (Poppie Nongena)
03:30 Sinema +
04:15 Geri Dönüşen Sanat
04:30 Kelimeler ve Şeyler
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