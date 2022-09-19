Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, TV yayın akışı 19 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?