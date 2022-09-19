TV yayın akışı 19 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:29
<p>Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, TV yayın akışı 19 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?</p>

Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, TV yayın akışı 19 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

<p><strong>PAZARTESİ GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong>:  20:00 Seversin</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong>:     20:00 Yasak Elma</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong>:   20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong>:  20:00 Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong>:           20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI:</strong>       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI:</strong>          20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI: </strong>       20:00 Aramızda Müzik Var</p>

PAZARTESİ GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:  20:00 Seversin

FOX TV YAYIN AKIŞI:     20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI:           20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI:       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI:          20:00 Bir Küçük Gün Işığı

TRT 2 YAYIN AKIŞI:        20:00 Aramızda Müzik Var

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Seversin</p> <p>00:15 Yargı</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>22:15 Kusursuz Kiracı</p> <p>01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>04:00 Bay Yanlış</p> <p>05:45 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:15 Kusursuz Kiracı

01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:00 Bay Yanlış

05:45 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)</p> <p>22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)</p> <p>00:45 Aramızda Kalsın</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Baba</p> <p>02:45 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

02:45 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>23:45 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>02:45 Gül Masalı</p> <p>04:35 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

23:45 Bir Küçük Gün Işığı

02:45 Gül Masalı

04:35 Mutfak Bahane

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>10:00 Sinema +</p> <p>10:45 Fotoğraflar</p> <p>11:00 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>11:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p> <p>11:30 Sarayın Lezzetleri</p> <p>12:00 Hayat Sanat - Kolaj</p> <p>12:30 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>13:30 Geziyorum</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)</p> <p>15:30 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>16:00 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>16:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Koleksiyoner</p> <p>19:00 Edebî Sofralar</p> <p>19:30 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>20:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>21:00 Öz'ün Yolculuğu</p> <p>21:15 Nükte</p> <p>21:30 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)</p> <p>23:45 Yönetmen Sineması</p> <p>00:15 Mim</p> <p>01:15 Troya Kültür Yolu Festivali</p> <p>01:45 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

09:30 Bir Resim Bir Hikaye

10:00 Sinema +

10:45 Fotoğraflar

11:00 Geri Dönüşen Sanat

11:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler

11:30 Sarayın Lezzetleri

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

13:30 Geziyorum

14:00 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)

15:30 Kelimeler ve Şeyler

16:00 Troya Kültür Yolu Festivali

16:30 Kısa Film Kuşağı

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Edebî Sofralar

19:30 Bir Resim Bir Hikaye

20:00 Aramızda Müzik Var

21:00 Öz'ün Yolculuğu

21:15 Nükte

21:30 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)

23:45 Yönetmen Sineması

00:15 Mim

01:15 Troya Kültür Yolu Festivali

01:45 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)

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