TV yayın akışı 19 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftayı karşıladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, TV yayın akışı 19 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
PAZARTESİ GÜNÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: 20:00 Seversin
FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 2 YAYIN AKIŞI: 20:00 Aramızda Müzik Var
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:15 Kusursuz Kiracı
01:30 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:00 Bay Yanlış
05:45 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Dayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
22:30 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
TRT 2 YAYIN AKIŞI
09:30 Bir Resim Bir Hikaye
10:00 Sinema +
10:45 Fotoğraflar
11:00 Geri Dönüşen Sanat
11:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler
11:30 Sarayın Lezzetleri
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
13:30 Geziyorum
14:00 Yabancı Sinema: Bir Kuş Gözlemcisinin Hayat Rehberi (A Birder's Guide to Everything)
15:30 Kelimeler ve Şeyler
16:00 Troya Kültür Yolu Festivali
16:30 Kısa Film Kuşağı
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Edebî Sofralar
19:30 Bir Resim Bir Hikaye
20:00 Aramızda Müzik Var
21:00 Öz'ün Yolculuğu
21:15 Nükte
21:30 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)
23:45 Yönetmen Sineması
00:15 Mim
01:15 Troya Kültür Yolu Festivali
01:45 Yabancı Sinema: Amerikalı Amcam (My Uncle From America)
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